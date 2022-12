Po nowym roku ruszy wydawanie drugiej tury zaświadczeń uprawniających do zakupu taniego węgla. Będzie można na ich podstawie do końca kwietnia kupić opał po preferencyjnych cenach.

Wnioski od 2 stycznia będą przyjmować urzędy gmin i miast. Nowe zaświadczenie będzie uprawniało do zakupu taniego węgla z drugiej transzy. Każdy, kto dostanie zaświadczenie będzie mógł do końca kwietnia nabyć 1,5 tony węgla. Drugie tyle jest dostępne w sprzedaży do końca roku.

Posiadanie zaświadczenia jest niezbędne do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe, na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy, wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Szczecińskie Centrum Świadczeń lub które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania.

Nie do końca wiadomo czy zaświadczenia wydane i niezrealizowane w tym roku będą ważne po 1 stycznia. Jak informuje szczeciński urząd miasta, interpretacje przepisów nie są jednoznaczne. Urzędnicy czekają na wyjaśnienie rozbieżności.

Do tej pory w Szczecinie wnioski o zakup taniego węgla złożyło około 1200 mieszkańców.