Pracownia Kolposkopowa szpitala klinicznego nr 2 może pochwalić się nowym kolposkopem, gwarantującym doskonałą jakość badania i umożliwiającym właściwą diagnostykę w profilaktyce raka szyjki macicy. Miesięcznie w pracowni badanych jest 70 kobiet.

Niewiele publicznych placówek medycznych ma tak nowoczesny kolposkop. / SPSK-2 w Szczecinie /

Kolposkop odgrywa kluczową rolę we wczesnej diagnozie przedinwazyjnych oraz inwazyjnych zmian nabłonka dróg rodnych. Zastosowanie tego urządzenia w praktyce ginekologicznej podnosi skuteczność stawianych diagnoz i wykonywanych zabiegów. Kolposkop jest mikroskopem, przy użyciu którego można uzyskać trójwymiarowy obraz, w powiększeniu od 4 do 50 razy. W badaniu ocenia się strukturę przestrzenną nabłonka, jego barwę, układ i przejrzystość oraz rysunek naczyń krwionośnych. Pozwala na wychwycenie pierwszych symptomów raka szyjki macicy i wdrożenie leczenia, a pacjentka ma duże szanse na zatrzymanie rozwoju choroby.

Nowy kolposkop Pracowni Kolposkopowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie zapewnia doskonały trójwymiarowy obraz pola zabiegowego.

Dzięki znakomitej optyce i wielokrotnym powiększeniom aż do 26,5 razy, oraz doskonałym systemom oświetlenia, umożliwia właściwą wczesną diagnozę - mówi dr n. med. Małgorzata Wężowska, ginekolog-położnik z Pracowni Kolposkopowej SPSK-2.

Aparat został tak zaprojektowany, aby ułatwić lekarzowi diagnozowanie i leczenie. Jest poręczny i spełnia wysokie standardy jakości stawiane współczesnym kolposkopom. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości optyce i jasnemu oświetleniu pola zabiegowego, łatwości i precyzji manewrowania. Pozwala to na optymalną ergonomię pracy i dużą dokładność w przeprowadzaniu zabiegów, przy doskonałym trójwymiarowym obrazie pola zabiegowego i dużej głębi ostrości.

Widać zdecydowaną różnicę w jakości obrazu podczas wykonywania badania tym nowym sprzętem. Dokładność jest ogromna, można prawie dostrzec wnętrze kanału szyjki macicy - mówi lek. Karolina Chudecka, ginekolog-położnik, wykonująca badania kolposkopem.

Oprócz samego nowego kolposkopu Pracownia doposażona została w dodatkowy sprzęt w postaci ekranu, który można podłączyć do kolposkopu, oraz system do archiwizacji. Pozwala to pacjentce oglądać obrazy z wykonywanego w czasie rzeczywistym badania w jakości HD, a wszystkie dane badania są zapisywane. W Polsce niewiele publicznych pracowni kolposkopowych może pochwalić się takim sprzętem.

Miesięcznie w Pracowni Kolposkopowej szpitala na Pomorzanach kolposkopię wykonuje się u prawie 70 pacjentek. Nowy sprzęt został kupiony w ramach większej modernizacji i rozbudowy klinik ginekologiczno-położniczo-neonatologicznych. Kosztował ponad 77 tys. złotych.

Rocznie na raka szyjki macicy choruje ok. 3000 kobiet w Polsce. Na świecie w ciągu roku rozpoznaje się ok. pół miliona przypadków zachorowań na ten rodzaj nowotworu, z czego ponad połowa chorych umiera. Badania dowiodły, że ryzyko rozwoju raka szyjki macicy można zredukować poprzez profilaktykę i wczesną diagnozę.

Kolposkopia jest jednym z najważniejszych, obok badań cytologicznych, badań układu rozrodczego kobiety. Nie powoduje powikłań i jest bezpieczne dla pacjentki. Może być wykonywane u kobiet w każdym wieku, także w czasie ciąży.