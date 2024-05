Baseny wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone, "Arkonka" jest gotowa do sezonu letniego - poinformował Urząd Miasta w Szczecinie.

Arkonka / Urząd Miasta Szczecina / Materiały prasowe

Letni sezon kąpielowy zostanie otwarty w sobotę 1 czerwca.

Odwiedzającym udostępnione zostaną wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie. Nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy.

Oprócz basenów w Arkonce są także korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark. Będą też cztery punkty gastronomiczne.

W pobliżu Arkonki dostępne są dwa parkingi: płatny (2 zł za godz.) i bezpłatny oraz 100 stojaków na rowery.

Bilety na Arkonkę można kupić w kasach oraz w aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin. Aby było jeszcze wygodniej, od tego roku bilety w aplikacji można kupić na dowolny termin w całym sezonie, a nie tak jak było wcześniej, tylko na trzy najbliższe dni. Wprowadzone zostały również elektroniczne karnety.

Bez zmian pozostają ceny biletów. Dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem z atrakcji Arkonki mogą korzystać bezpłatnie. Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 12 zł, a bilet normalny - 24 zł. Obowiązują zniżki w ramach Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Karty Seniora.