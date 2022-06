Wieża Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego została udostępniona zwiedzającym. By na nią wejść, należy pokonać 230 schodów.

Po wejściu na wieżę znajdujemy się 73 metry ponad lustrem Odry.

Wysokość gmachu wraz z kopułą wynosi 54 metry, a wysokość nadodrzańskiej skarpy to 19 metrów - podkreśla Muzeum Narodowe.

Wieża z tarasem widokowym czynna jest we wtorki, środy, czwartki i soboty w godzinach 10.00-18.00, a także w piątki i niedziele między 10.00-16.00.

Normalny bilet na wieżę kosztuje 8 zł, ulgowy 5 zł, a grupowy - 4 złote od osoby.

Gmach Muzeum to jedna z architektonicznych ikon Szczecina. Słynne założenie urbanistyczno-architektoniczne, tworzące nadodrzańską sylwetę miasta, zwane Tarasem Hakena (obecnie Wały Chrobrego) zaprojektował Wilhelm Meyer-Schwartau. Budynek został oddany do użytku w czerwcu 1913 roku i do końca drugiej wojny światowej był siedzibą Stadtmuseum Stettin, w którym wystawiano zbiory archeologiczne i etnograficzne, sztukę pomorską i europejską, kolekcje z Afryki, Azji i Oceanii oraz eksponaty przyrodnicze. W polskim Szczecinie pełni funkcje muzealne, będąc najpierw jednym z budynków Muzeum Pomorza Zachodniego, a od 1970 roku - Muzeum Narodowego.

Należy do najokazalszych gmachów muzealnych w Polsce. Jest tu przechowywana i eksponowana jedna z największych w kraju kolekcji zabytków kultur pozaeuropejskich. Od jesieni 2021 roku w budynku można także oglądać nowe ekspozycje stałe z "Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu" oraz "Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku".

Muzeum Narodowe w Szczecinie