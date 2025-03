Politechnika Morska w Szczecinie uruchomiła właśnie program lojalnościowy dla studentów. Za nagranie filmu, udzielenie korepetycji lub przebranie się za Micha - maskotkę uczelni - można wygrać atrakcyjne nagrody. Studenci już mogą zbierać punkty, a do zdobycia nawet studencki święty Graal - jednoosobowy pokój w akademiku.

Siedziba Politechniki Morskiej w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Działalność na rzecz uczelni czy pomoc kolegom ze studiów będzie tu nagrodzona. Politechnika Morska w Szczecinie uruchomiła właśnie program lojalnościowy, w którym studenci mogą zbierać punkty i wymieniać je na nagrody.

Okazji do zbierania punktów jest mnóstwo. Od udziału w sesji foto czy wywiadach, przez nagranie filmu na social media uczelni, wyjazdy promocyjne, np. na targi edukacyjne, pomoc studentom z innych krajów w formalnościach czy nauce, udzielanie korepetycji, aż po interwencyjne pełnienie funkcji ratownika na basenie, czy przebranie się na Micha, czyli naszą uczelnianą maskotkę - mówi Anna Malec, rzecznik uczelni.

Za każdą aktywność studenci zbierają punkty, powstała do tego cała tabela, potem wymieniają je na atrakcyjne nagrody. To m.in. kubki termiczne, bluzy z logo uczelni, bilety do kina, dostęp do platform streamingowych, karnet na siłownię, ale także zwolnienie z opłaty za jeden miesiąc mieszkania w akademiku, miejsce parkingowe na cały rok akademicki czy laptop.

Studenci mogą zbierać punkty i wymieniać je na nagrody. / Politechnika Morska w Szczecinie /

Studenci program przyjęli dobrze. Dużo rzeczy z tej listy chciałbym wybrać. Na pewno kusi pokój jednoosobowy w akademiku. Kto pomieszka rok w pokoju trzyosobowym, zrozumie dlaczego. Ale nawet jak dostanę kubek, to się będę cieszyć - mówi jeden ze studentów.

Katalog nagród zaczyna się od 20 punktów za zwykły kubek. Najdroższa z nagród to laptop, wyceniony na 1500 punktów. To 150 godzin korepetycji lub 30 filmów promocyjnych w mediach społecznościowych.