Już w najbliższą niedzielę 15 maja, trzy dni po obchodach Dnia Walki z Czerniakiem, mieszkańcy gminy Pyrzyce (powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie) mogą skorzystać z bezpłatnych badań skóry. Co ważne, konsultacja z dermatologiem nie wymaga zapisów, ani skierowania. Akcja organizowana jest w ramach kampanii "Miej oko na skórę". Jej celem jest wzrost świadomości społecznej na temat czerniaka oraz jak najwcześniejsze diagnozowanie nowotworów skóry.

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry. Powstaje z melanocytów - komórek wytwarzających barwnik zwany melaniną, który powoduje, że skóra ciemnieje w kontakcie z promieniowaniem UV, czyli słońcem lub światłem wykorzystywanym w solarium. Pojawia się najczęściej na skórze - na nogach oraz na plecach i karku, a także na skórze głowy, między włosami. Może również wystąpić w obrębie ust, nosa czy gałki ocznej.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Długotrwała i regularna ekspozycja na promienie słoneczne, jasna karnacja, piegi i duża liczba znamion to główne czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Istotnym czynnikiem może być też historia nowotworowa w najbliższej rodzinie.

Czerniak może być łatwo rozpoznany, gdyż na ogół pojawia się na powierzchni skóry, a w jego diagnostyce kluczową rolę odgrywa samokontrola. Kontrola znamion na skórze, także na skórze głowy i za uszami, jest niezwykle ważna. Należy obserwować istniejące oraz nowo pojawiające się znamiona. Pieprzyki i narośle, które budzą nasz niepokój powinny być niezwłocznie skonsultowane z lekarzem.

Naszą szczególną uwagę powinny zwrócić takie właściwości znamion jak asymetryczny kształt, nieregularne brzegi, obecność wielu kolorów, duża średnica czy jakakolwiek zmiana znamienia takie jak zmiana koloru, faktury, wielkości, kształtu.

Bezpłatne badania skóry odbędą się w Pytzycach w NZOZ Eskulap przy ulicy Jana Pawła II 11 w godzinach 10-18 / Biuro Prasowe Kampanii „Miej oko na skórę” /

Na czym polega badanie znamienia?

Podczas wizyty należy pokazać lekarzowi znamię, które nas niepokoi. Powinien on obejrzeć dokładnie całą skórę i zapytać o kilka kwestii - np. o to, jak dawno pojawiło się znamię, czy któreś ze znamion zmieniło się ostatnio, czy ktoś w rodzinie chorował w przeszłości na czerniaka?

Następnie lekarz sprawdzi zmiany na skórze za pomocą dermoskopu, który pozwoli lepiej się przyjrzeć zmianom na skórze. Urządzenie pozwala powiększyć zmianę, a ponadto wyposażone jest we własne źródło światła, co umożliwia dokładną ocenę cech samej podejrzanej zmiany. Badanie to trwa kilka minut - jest bezinwazyjne i bezbolesne.

Kolejnym krokiem podczas badania jest ocena lekarza dermatologa, czy zmiany na skórze budzą obawy. Jeśli tak, lekarz powie w jakiej placówce można je usunąć i zrobić badanie histopatologiczne wyciętego materiału. Wyniki badania pozwolą ustalić, czy zmiana ma postać łagodną, czy jest to czerniak lub inny nowotwór skóry. Usunięcie znamienia wykonywane jest przy znieczuleniu miejscowym i trwa kilkanaście minut.

Podczas wizyty warto zapytać się o dalsze zalecenia, jeśli cokolwiek jest dla nas niezrozumiałe nie bójmy się dopytać o wyjaśnienie. Możemy również poprosić, aby lekarz pokazał nam jak prawidłowo oglądać znamiona i na co zwrócić szczególną uwagę.

Bezpłatne badania w Pyrzycach odbędą się w niedzielę 15 maja w NZOZ Eskulap przy ulicy Jana Pawła II 11 w godzinach 10-18.