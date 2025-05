​Do wstrząsającego wydarzenia doszło w piątkowy wieczór w Różańsku (woj. zachodniopomorskie). 29-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania 57-letniej kobiety i usiłował ją zgwałcić. Dzięki szybkiej reakcji ofiary oraz sprawnym działaniom policji napastnik został zatrzymany już godzinę po zdarzeniu.

29-latek próbował zgwałcić 57-latkę / Shutterstock

57-letnia kobieta została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę podczas prac porządkowych w swoim mieszkaniu - napastnik próbował ją zgwałcić.

Ofiara zdołała się wyrwać i uciec, po czym natychmiast powiadomiła policję.

Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy podejrzany - 29-latek z gminy Dębno - został zatrzymany w ciągu godziny od zdarzenia.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania gwałtu; grozi mu do 15 lat więzienia, a sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym.

Jak informuje asp. sztab. Jacek Poleszczuk z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, kobieta wykonywała prace porządkowe w mieszkaniu, gdy niespodziewanie wszedł do niego nieznany mężczyzna. Napastnik przewrócił ją na łóżko, zerwał z niej ubranie i próbował doprowadzić do obcowania płciowego. Kobieta zdołała jednak wykorzystać moment nieuwagi sprawcy, odepchnęła go i uciekła, po czym natychmiast zawiadomiła policję.

"Mundurowi ustalali rysopis sprawcy. Dobre rozpoznanie pozwoliło na wytypowanie ewentualnych osób podejrzanych. Policjanci ustalili, że odpowiedzialnym za tą napaść może być 29-letni mieszkaniec gminy Dębno. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Dębna już godzinę po zdarzeniu i trafił do policyjnego aresztu" - przekazał asp. sztab. Jacek Poleszczuk z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.

Chciał zgwałcić 57-latkę. Grozi mu 15 lat więzienia

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut usiłowania gwałtu, za który grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie czujności i informowanie służb o wszelkich podejrzanych sytuacjach. Dzięki szybkiej reakcji ofiary i sprawnym działaniom funkcjonariuszy udało się zapobiec tragedii.