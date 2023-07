Polsko-kubańskie trojaczki urodziły się na oddziale położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. To chłopiec i dwie dziewczynki. Jak informuje szpital - dzieci są zdrowe.

/ Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu / Facebook

Dzieci przyszły na świat się 26 czerwca. Ich mama jest Polką, a tato Kubańczykiem. Jak przekazał szpital - trojaczki urodziły się w 33. tygodniu ciąży za pomocą cięcia cesarskiego.

W zamieszczonej w mediach społecznościowych informacji napisano, że są to pierwsze maluchy w rodzinie Natalii i Rolanda Abreu.

Kiedy się dowiedzieliśmy, że będą trojaczki, to ja byłam w szoku. Poszliśmy do mojej cioci, która jest moim lekarzem prowadzącym. To też moja mama chrzestna. 32-lata temu odbierała mój poród - mówi Natalia Abreu, mama trojaczków.

Było badanie USG. Ciocia tam bada i mówi słuchajcie, ale tu są dwa. Ja mówię ciociu jak dwa. Bada dalej i mówi są trzy. Roland zadowolony, a ja oczy jak pięciozłotówki - dodaje mama noworodków.

Dziewczynkom dano na imię Nicole i Amelia. Chłopiec to Armando. Cała trójka jest zdrowa - przekazał szpital w swoich mediach społecznościowych.

"Drodzy Rodzice - serdecznie Wam gratulujemy i życzymy zdrowia oraz potrójnie szczęśliwych chwil w tak pięknym towarzystwie" - napisano.

Trojaczki rodzą się rzadko. W Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ostatni raz taki przypadek zdarzył się w 2016 roku.