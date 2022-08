Mural dla Odry powstał w Starej Rzeźni w Szczecinie. Przez weekend ma zapełnić się życzeniami, jakie zniszczonej przez katastrofę ekologiczną Odrze, chcieliby złożyć mieszkańcy.

​Mural ciepłych myśli dla Odry to spontaniczna akcja wymyślona przez pracowników Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. / Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia /

Mural ciepłych myśli dla Odry to spontaniczna akcja wymyślona przez pracowników Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. W zaledwie jeden dzień, powstał sporej wielkości mural, który przedstawia ryby i życie w Odrze. Każdy gość Starej Rzeźni będzie mógł uzupełnić jedną z "rybek" pozytywnym hasłem, myślą lub refleksją.

To, co dzieje się z naszą rzeką to wielka tragedia. Nasze działanie ma charakter symboliczny, ale liczymy, że nagromadzenie pozytywnych myśli pozwoli nam chociaż na chwilę zapomnieć o tym, jak wielkie straty w naturze ponieśliśmy. To lekcja, że musimy dbać o nasze środowisko, musimy jeszcze bardziej kochać naszą rzekę - mówi Laura Hołowacz, założycielka Starej Rzeźni i Prezes Grupy CSL.

Mural ciepłych myśli dla Odry będzie dostępny przez całe wydarzenie Żagle 2022.

Na muralu każdy będzie mógł wpisać swoje życzenia dla rzeki, wyrazić nadzieję, smutek, refleksję. Chcemy jednak pobudzić pozytywne myśli i przekuć ogromną tragedię ekologiczną w naukę na przyszłość. Ścianka z muralem przypomina Odrę, są już rybki, brakuje tylko Państwa wpisów - mówi Kamila Maślak, autorka muralu.

Na muralu każdy będzie mógł wpisać swoje życzenia dla rzeki. / Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia /

Przy okazji Żagli, swój apel o przywrócenie Odrze dawnego blasku, wystosowują społecznicy na rzecz Odry związani ze Skwerem Kapitanów i Starą Rzeźnią.

Przez cały czas trwania wydarzenia "Żagle 2022" na ścianach Galerii Szczecińskiej w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, dostępna będzie wystawa "Wodny Szczecin" stworzona m.in. przez artystów ze Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Na zdjęciach widać m.in. minione edycje The Tall Ship Races.

Wstęp do Starej Rzeźni w czasie trwania Żagli jest wolny i ogólnodostępny. Czynny będzie również Kubryk Literacki. S