Urządzając komfortową, nowoczesną sypialnię, warto przywiązać dużą wagę do wyboru wygodnego łóżka. To właśnie ono decyduje o jakości snu i komforcie codziennego wypoczynku! W ostatnich latach na popularności zyskują łóżka kontynentalne, które zachwycają użytkowników wygodą i eleganckim wyglądem. Czym dokładnie jest łóżko kontynentalne i dlaczego warto postawić na właśnie ten model do swojej sypialni?

/ Materiały prasowe

Łóżko kontynentalne - co to takiego?

Łóżko kontynentalne wyróżnia się kilkoma charakterystycznymi cechami, które podnoszą komfort użytkowania. Przede wszystkim jest to model z tzw. wyższej półki - cechuje je wysoki standard wykonania i jakość materiałów. Konstrukcja łóżka zapewnia wygodne wstawanie osobom, które mają z tym trudności, np. są w podeszłym wieku. Kontynentalne łóżko jest też bardziej komfortowe pod wieloma innymi względami. Powierzchnia do spania składa się w nim z kilku warstw - podstawy w postaci drewnianej skrzyni, materaca bazowego, materaca właściwego oraz opcjonalnie toppera (nakładki na materac). Liczne udogodnienia zastosowane w łóżkach kontynentalnych zapewniają doskonałe podparcie dla ciała i komfortowy sen - jak w łóżku w pięciogwiazdkowym hotelu!



Łóżko kontynentalne - luksus pięciogwiazdkowy

Spanie w łóżku kontynentalnym śmiało można porównać do noclegu w luksusowym apartamencie - z tym że możesz czuć się w ten sposób każdego dnia po nocy we własnej sypialni! Ten mebel zapewni Ci ponadprzeciętny komfort oraz wprowadzi do Twojego domu wyjątkową elegancję. Jego wysokość i warstwowa poziomowa konstrukcja zapewni maksymalną wygodę i ergonomiczne podparcie ciała. Jeśli szukasz wyjątkowego łóżka z segmentu premium, to ten model z pewnością zasługuje na Twoją uwagę.

Łóżko kontynentalne składa się z solidnej tapicerowanej podstawy zapewniającej stabilność nawet przy większym obciążeniu. Kolejne warstwy złożone z materaca bazowego, materaca głównego i nakładki na materac zapewniają miękkość i doskonałe podparcie dla kręgosłupa. Wezgłowie tapicerowane miękką pianką i przyjemną w dotyku tkaniną pełni funkcję praktycznego oparcia podczas wieczornego relaksu, np. czytania książki.



Dlaczego warto wybrać łóżko kontynentalne?

Nie bez przyczyny łóżka kontynentalne zyskują coraz większe grono zwolenników. To prawda, że są one droższe od innych modeli, np. skandynawskich czy tapicerowanych, ale warto zapłacić za nie nieco więcej ze względu na komfort i funkcjonalność, którymi się cechują. Sprawdzą się znakomicie w nowoczesnych przestronnych sypialniach. Łóżka kontynentalne z pojemnikiem na pościel prezentują się niezwykle okazale i mają wiele zalet. Poniżej przytaczamy najważniejsze powody, dla których warto zdecydować się na ten typ łóżka!

Wyjątkowy komfort snu - wielowarstwowa konstrukcja zapewnia lepsze podparcie dla kręgosłupa i bardziej komfortowy wypoczynek.

Elegancki design - tapicerowane obicie, wysokie wezgłowie i staranne wykończenie sprawiają, że łóżko będzie centralnym punktem każdej sypialni.

Wygodna wysokość powierzchni do spania - wyższa konstrukcja skrzyni łóżka i wielowarstwowy materac ułatwiają wstawanie rano i kładzenie się spać, co jest szczególnie istotne dla osób starszych lub mających problemy z kręgosłupem.

Funkcjonalność - wiele modeli ma pojemniki na pościel lub dodatkowe schowki, dzięki czemu można efektywniej wykorzystać przestrzeń w swojej sypialni.



Jak dopasować łóżko kontynentalne do wnętrza?

Kolor obicia i styl wezgłowia umożliwiają dopasowanie łóżka kontynentalnego do klimatu wnętrza. Łóżko może harmonijnie komponować się z resztą wyposażenia dzięki zróżnicowanej palecie barw i wielu rodzajom materiałów obicia. Te wygodne łóżka zwykle są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej - od klasycznych odcieni szarości i beżu po odważniejsze barwy takie jak butelkowa zieleń czy głęboki granat. Dodatkowo często istnieje możliwość skorzystania ze wzornika i dopasowania odcienia tkaniny obicia do całego pokoju: koloru ścian i podłóg, a także dywanów, zasłon i innych elementów w sypialni.

Jedną z zalet kontynentalnych łóżek jest duży wybór różnych wariantów wezgłowia. Wysoki, tapicerowany zagłówek przyciąga uwagę, kontrastując lub współgrając z kolorem i fakturą ścian w sypialni. W zależności od stylu wnętrza możesz postawić na klasyczne pikowanie, minimalistyczne przeszycia lub eleganckie zdobienia. Jeśli oprócz estetyki zależy Ci też na praktyczności, wybierz model z pojemnikiem na pościel. W ten sposób zyskasz dodatkowe miejsce do przechowywania. Schowki na zapasową kołdrę, poduszki, koce, pościel czy inne akcesoria to bardzo przydatne rozwiązanie w każdym mieszkaniu.



Łóżko kontynentalne w różnych stylach - od minimalizmu po glamour

W minimalistycznych aranżacjach sprawdzają się modele o prostych liniach, tapicerowane tkaniną w neutralnych kolorach (szarość, beż czy antracyt). Te kolory dobrze komponują się z surowymi materiałami wykończenia nowoczesnych wnętrz (beton czy szkło).

Jeśli sypialnia ma styl glamour, idealnie sprawdzi się w niej łóżko kontynentalne z pikowanym wysokim wezgłowiem tapicerowane welurem lub ekoskórą - materiałami dodającymi szyku każdemu wnętrzu. W stylu glamour możesz stawiać na bogatsze zdobienia, połyskujące tkaniny i wyraziste kolory, np. butelkową zieleń czy szlachetny błękit.

We wnętrzach urządzonych w stylu skandynawskim królują jasne, stonowane barwy i naturalne materiały, które świadczą o lekkości i funkcjonalności przestrzeni. W tej aranżacji również sprawdza się łóżko kontynentalne, które podnosi standard wyposażenia każdej sypialni, dopasowując się do wielu rozmaitych kombinacji.



Czy łóżko kontynentalne ma jakieś wady?

Choć łóżko kontynentalne kojarzy się z luksusem i komfortem, jak każdy element wyposażenia wnętrza ma także swoje wady. Omówmy je więc, zanim ten imponujący mebel pojawi się w Twojej sypialni. Przede wszystkim problemem mogą być duże gabaryty takiego łóżka. Solidna skrzynia, wysoka konstrukcja, okazałe wezgłowie - na te elementy potrzeba odpowiednio dużo miejsca w pomieszczeniu.

Solidna konstrukcja obejmująca skrzynię, wielowarstwowy materac i pojemnik na pościel sprawia, że mebel jest też cięższy niż klasyczne modele łóżek tapicerowanych. W praktyce może to utrudniać jego przesuwanie lub przemeblowanie wnętrza.

Wady te są jednak ściśle powiązane z najwyższą jakością i luksusem tych modeli - dlatego według nas jeśli tylko masz możliwość ustawienia łóżka kontynentalnego w swojej sypialni, zdecydowanie powinieneś się na to zdecydować!



Ile kosztuje łóżko kontynentalne?

Wspominaliśmy już o cenie zakupu - nie da się ukryć, że wysokiej jakości łóżko kontynentalne jest droższe od innych modeli. Faktem jest to, że lekkie łóżka skandynawskie oparte na drewnianej ramie są znacznie tańsze, ale nie mają one tapicerowanego wezgłowia. Po sprawdzeniu oferty szybko okazuje się, że większość łóżek na rynku nie zapewni Ci takiego samego poziom komfortu jak niezwykle wygodne łóżko kontynentalne. Stosunek jakości do ceny jest więc odpowiednio zrównoważony.

Sklepy oferują różnego rodzaju udogodnienia, takie jak zakupy na raty lub możliwość skorzystania z okresowych promocji - z pewnością warto rozważyć skorzystanie z tych rozwiązań!

Solidna konstrukcja i większa wytrzymałość łóżka kontynentalnego to argumenty, które trafiają do osób ceniących komfort, elegancję i funkcjonalność. Jeśli szukasz łóżka premium, to wybór modelu kontynentalnego na pewno nie okaże się zawodem. Niezależnie od tego, czy urządzasz nowoczesne, klasyczne czy skandynawskie wnętrze, łóżko kontynentalne będzie doskonałym uzupełnieniem do przestrzeni w każdym stylu - wystarczy, że odpowiednio dobierzesz rozmiar, materiał i kolorystykę. Warto postawić na wysokiej jakości modele z trwałych materiałów, które gwarantują wygodę i satysfakcję przez wiele lat.