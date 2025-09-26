Zakup samochodu z drugiej ręki to ekscytujący moment, ale i spore wyzwanie. Zanim sfinalizujesz transakcję, musisz dokładnie sprawdzić kupowane auto. Oprócz stanu technicznego, przebiegu czy historii serwisowej, nie możesz zapomnieć o jeszcze jednej istotnej rzeczy – aktualnym ubezpieczeniu OC. Na szczęście sprawdzenie polisy zajmie Ci dosłownie dwie minuty i pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

/ Materiały prasowe

Dlaczego warto sprawdzić OC przed zakupem używanego auta?

Wyobraź sobie, że kupujesz samochód, podpisujesz umowę, a kilka dni później okazuje się, że auto... nie ma ważnego OC. Brzmi stresująco? Niestety, to realne ryzyko, a jazda bez polisy oznacza nie tylko kary finansowe nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), ale również ogromną odpowiedzialność, jeśli dojdzie do kolizji.

OC jest przypisane do pojazdu, a nie do właściciela. To oznacza, że po zakupie auta przejmujesz także obowiązki związane z ubezpieczeniem. Jeżeli polisa nie jest opłacona lub wkrótce wygasa, problem automatycznie spada na Ciebie. Dlatego sprawdzenie OC to obowiązkowy krok przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży.



Jak szybko sprawdzić ubezpieczenie auta?

Na szczęście nie musisz biegać po urzędach, aby dowiedzieć się, czy samochód ma ważne OC. Wystarczy, że skorzystasz z darmowego narzędzia dostępnego online - bazy UFG.

Jak sprawdzić ubezpieczenie auta? Na stronie UFG zajmie to kilka chwil. Wpisz numer rejestracyjny pojazdu albo numer VIN, a natychmiast otrzymasz informację, czy auto ma ważne OC. To najszybszy sposób na rozwianie wątpliwości. W praktyce wygląda to tak: wchodzisz na stronę, wpisujesz dane auta i już po kilkudziesięciu sekundach masz odpowiedź.

Na stronie UFG uzyskasz m.in. informacje o tym, jaka firma ubezpiecza samochód i do kiedy polisa pozostaje ważna.



Zyskaj dodatkową pewność przed zakupem samochodu

Sprawdzenie samego OC to dopiero pierwszy krok. Jeśli chcesz mieć pełny obraz sytuacji, warto również przejrzeć historię pojazdu - np. w bazie CEPiK czy raportach komercyjnych. Dzięki temu poznasz przeszłość auta, w tym ewentualne szkody, kolizje czy poważniejsze wypadki. Z kolei na stronie historiapojazdu.gov.pl możesz dowiedzieć się m.in., jaki jest rzeczywisty przebieg pojazdu i kiedy przeprowadzane były badania techniczne auta.

Równie ważne jest obliczenie przyszłych kosztów na ubezpieczanie. Zanim zdecydujesz się na sfinalizowanie zakupu, sprawdź, ile wyniesie Cię polisa na to konkretne auto. W UNIQA możesz to zrobić online - z pomocą intuicyjnego kalkulatora w kilka minut wyliczysz orientacyjną składkę OC czy AC i sprawdzisz, czy utrzymanie samochodu nie obciąży nadmiernie Twojego budżetu.

Sprawdzenie ubezpieczenia auta w bazie UFG i obliczenie orientacyjnej składki, to szybki sposób, by uniknąć rozczarowań i wejść w posiadanie wymarzonego auta z pełną świadomością kosztów i zabezpieczeń.