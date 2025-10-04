Trzy osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko, w wyniku czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych na DK31 w Sarbinowie. Trasa między Dębnem a Kostrzynem nad Odrą jest całkowicie zablokowana.

Na DK31 w Zachodniopomorskiem doszło do czołowego zderzenia dwóch aut; trzy osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do groźnego wypadku doszło w sobotę po południu na drodze krajowej nr 31 w miejscowości Sarbinowo (woj. zachodniopomorskie), między Dębnem a Kostrzynem nad Odrą, niedaleko polsko-niemieckiej granicy.

Jak przekazał dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, w wyniku czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych trzy osoby zostały ranne, z czego jedna jest w stanie ciężkim.

Zablokowana droga i objazdy

Po wypadku odcinek DK31 prowadzący do Kostrzyna nad Odrą został całkowicie zablokowany.

Według szacunków GDDKiA, utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 19:00. Na miejscu pracują służby medyczne oraz policja.

Dla kierowców, w tym także pojazdów ciężarowych, wyznaczono objazdy ulicami miasta. Służby apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.