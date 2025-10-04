Pomnik Jana Pawła II, który stoi przed dworcem Termini w Rzymie, został zdewastowany - na monumencie zostawiono obraźliwy napis oraz rysunek sierpa i młota. Akt wandalizmu potępiła premier Włoch Giorgia Meloni i polska ambasada we Włoszech.
Pomnik Jana Pawła II, stojący przed dworcem Termini w Rzymie, został pomazany farbą - pojawił się na nim obraźliwy napis oraz rysunek sierpa i młota.
Portal RomaToday podał, że na pomniku, odsłoniętym w 2011 r., napisano "Fascista di merda", co po włosku oznacza mniej więcej "faszystowski kawałek g***".
Agencja ANSA podała, że dewastacja została zauważona przez karabinierów po pikiecie, którą zorganizowano na znak solidarności ze Strefą Gazy i jej ludnością. Rozpoczęto już czyszczenie monumentu.