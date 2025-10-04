Zaskakujące informacje napłynęły ze Stanów Zjednoczonych w sprawie Kamila L., znanego szerzej jako "Budda". Popularny youtuber został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych, a polskie służby mają przygotowywać dokumenty niezbędne do jego ekstradycji.

W 2024 roku polskie służby zatrzymały dziesięć osób związanych z organizacją nielegalnych gier hazardowych. Wśród nich znalazł się Kamil L. ps. Budda, któremu postawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Po wpłaceniu 2 mln zł kaucji influencer opuścił areszt i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Sąd nie zakazał mu opuszczania kraju mimo toczącego się postępowania.

Kolejne zatrzymanie - tym razem w USA

Jak poinformował w piątek portal kr24.pl, "Budda" został zatrzymany w stanie Tennessee za nieprzepisową jazdę. Dodatkowo amerykański urząd ds. imigracji i celników (ICE) oskarżył go o naruszenie warunków pobytu w USA. Po wpłaceniu kaucji w wysokości tysiąca dolarów "Budda" opuścił areszt w Nashville, jednak jego sytuacja prawna pozostaje niepewna.

Polski konsulat w USA potwierdził, że monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z amerykańskimi władzami. Kwestia ekstradycji "Buddy" została przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości - przekazał konsul w rozmowie z portalem kr24.pl.

"Budda" zostanie poddany ekstradycji?

W Polsce śledztwo w sprawie Buddy prowadzi zachodniopomorski pion Prokuratury Krajowej w Szczecinie, a Centralne Biuro Śledcze Policji kontynuuje gromadzenie dowodów. Polskie służby przygotowują dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej.

Proces może jednak potrwać. Wniosek musi zostać rozpatrzony przez amerykański sąd ds. deportacji, a "Budda" ma prawo do obrony i wniesienia sprzeciwu. Cała procedura może się rozciągnąć w czasie, zwłaszcza gdy w grę wchodzą kwestie prawne i międzynarodowe.