Jedna poszkodowana osoba i mnóstwo interwencji - to bilans szkód wyrządzonych przez nawałnicę, która przechodziła wieczorem i w nocy przez województwo zachodniopomorskie. Groźnie było w miejscowościach takich Gryfino, Chojna, Myślibórz i Szczecin. Superkomórka burzowa dawała się we znaki w całej zachodniej i centralnej Polsce.

Superkomórka burzowa przechodzi nad Polską; zdj. poglądowe / Shutterstock

Niebezpiecznie w Zachodniopomorskiem. Jedna osoba ranna

W Zachodniopomorskiem interwencje służb są związane głównie z powalonymi drzewami i zerwanymi liniami energetycznymi.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy powiatu gryfińskiego. W miejscowości Cedynia drzewo spadło na lokal gastronomiczny. Jedna osoba jest poszkodowana.

Z kolei w miejscowości Mętno Małe na budynek spadło drzewo, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy pracują również w miejscowości Klicko - tam wiatr zerwał część dachu budynku mieszkalnego.

Rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. asp. Dariusz Schacht przekazał dziennikarzowi RMF FM, że do godziny 22, odnotowano 161 zdarzeń atmosferycznych.

Zdarzenia związane są głównie z powalonymi drzewami, zerwanymi liniami energetycznymi, zalanymi piwnicami i uszkodzonymi dachami.

W miejscowości Golenice (pow. myśliborski) uszkodzone są dachy budynków mieszkalnych, a w Dziedzicach drzewo spadło na zaparkowany samochód.

Groźnie w Wielkopolsce

Oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej powiedział PAP, że w czwartek - od godz. 8. rano do ok. godz. 22. wieczorem - w związku burzami w Wielkopolsce do PSP wpłynęło łącznie ok. 270 zgłoszeń.

Dyżurny wskazał, że zgłoszenia dotyczyły głównie powalonych drzew, podtopień i uszkodzonych dachów. Najwięcej zdarzeń odnotowano z terenu powiatu poznańskiego - 86, oraz powiatu grodziskiego - 49.

Superkomórka burzowa przesuwa się w kierunku centrum

Jak poinformowała po godz. 21 Sieć Obserwatorów Burz śledząca burzowy radar, niebezpiecznie jest m.in. w Poznaniu.