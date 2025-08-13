Ekstremalne upały w północnej części Afryki. Egipski urząd meteorologiczny ostrzegł, że fala gorąca osiągnie szczyt w środę i czwartek, a temperatura w wielu regionach kraju przekracza 40 stopni Celsjusza. Najtrudniejsza sytuacja panuje na południu kraju, gdzie słupki rtęci biją rekordy. Władze apelują do mieszkańców i turystów o unikanie słońca i regularne nawadnianie organizmu. Fala upałów dotyka także inne kraje regionu – w Maroku zanotowano jedne z najwyższych temperatur na świecie. Również w Sudanie i Erytrei termometry wskazują ponad 40 stopni.

W Egipcie ekstremalne temperatury odnotowano m.in. w Luksorze / Shutterstock

W marokańskiej As-Suwajrze, na zachodzie kraju, temperatura sięgnęła 47,9 stopnia Celsjusza, co stanowiło we wtorek drugą najwyższą temperaturę odnotowaną na świecie.

Leżący na południu Tarudant znalazł się na szóstym miejscu z temperaturą 47,2 st. C. Smara, gdzie było 47,1 st., zajęła siódme miejsce, według platformy Eldorado Weather.

Upały w Egipcie. Apel władz

W Egipcie ekstremalne upały odnotowano zwłaszcza w Luksorze i Asuanie na południu kraju. Również w Kairze temperatura przekroczyła 40 st. C.

Władze zaleciły wszystkim mieszkańcom Egiptu, również turystom, picie zimnych płynów, zwłaszcza wody oraz unikanie bezpośredniego światła słonecznego.

Egipski Urząd Meteorologiczny ostrzegł we wtorek, że fala upałów osiągnie szczyt w środę i czwartek w całym kraju.

We wtorek temperaturę sięgającą 40 st. C odnotowano również w północnych częściach Sudanu i Erytrei.

Chłodniej w północnej części Afryki będzie dopiero od soboty.

W RPA... opady śniegu

Zupełnie chłodno, w niektórych miejscach wręcz zimno, jest w Republice Południowej Afryki, gdzie od środy do soboty w centralnych częściach kraju zapowiadane są opady deszczu i śniegu. Śnieg spodziewany jest również w południowoafrykańskim Lesotho.

Pomiędzy tymi skrajnymi zjawiskami pogodowymi, w Afryce Zachodniej trwa kilkudniowa, słoneczna przerwa w połowie pory deszczowej, która swoje apogeum z corocznymi powodziami osiągnie we wrześniu.

Ale nietypowo słabe opady w pierwszej jej połowie, zwłaszcza w maju i czerwcu spowodowały nienormalną suszę w południowo-wschodnim Mali, Sierra Leone i w dużej części Liberii.