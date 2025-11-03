Na trzy miesiące został aresztowany 37-latek, który przechadzał się w Wałczu w Zachodniopomorskiem z nożem, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców. Co więcej, mężczyzna próbował ugodzić nożem psa. Uszkodził siatkę ogrodzeniową, za którą przebywało zwierzę.

/ Komenda Powiatowa Policji w Wałczu / Shutterstock

W poniedziałek służby z Wałcza w województwie zachodniopomorskim poinformowały o niebezpiecznej sytuacji, która mogła zakończyć się tragedią. Policja dostała zgłoszenie od mieszkańców o mężczyźnie chodzącym z nożem w dłoni. Powiadomiono, że stwarza on realne zagrożenie dla przechodniów.

Mężczyzna chciał ugodzić nożem psa. Próbując zranić zwierzę, uszkodził siatkę ogrodzeniową, za którą przebywało. "Osoby pokrzywdzone złożyły zawiadomienia o popełnionych czynach" - podała policja.

Policja rozpoczęła poszukiwanie agresora. W niedługim czasie został zatrzymany.

"W chwili zatrzymania 37-latek posiadał przy sobie środek narkotyczny w postaci haszyszu, a w miejscu zamieszkania znaleziono kolejne środki psychotropowe. Komendant Powiatowy Policji w Wałczu wystąpił z wnioskiem do prokuratora o areszt dla 37- latka" - podali funkcjonariusze.