Zarzut zabójstwa postawiono 76-letniemu, głuchemu mężczyźnie, który tydzień temu na wczasach nad morzem ugodził nożem swojego znajomego. Poszkodowany 66-letni Czech zmarł w szpitalu. Sprawca ataku był przez kilka dni poszukiwany przez policję, grozi mu dożywocie.

Zatrzymanie mężczyzny / Policja Śląska / Policja

Mężczyzna nie przyznał się do zabójstwa znajomego. Twierdził, że nie wie dlaczego wielokrotnie ugodził go nożem. Śledczym tłumaczył, że działał jak we śnie - ustaliła reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.

Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, bo jest obawa, że znów mógłby uciec i ukrywać się.

Do zdarzenia doszło 22 lipca nad ranem w jednym z ośrodków wczasowych w nadmorskim Wiciu w powiecie sławieńskim (woj. zachodniopomorskie).

Napastnik i poszkodowany dobrze się znali. Wspólnie wynajęli jeden z domków w ośrodku letniskowym Wiciu. Wszyscy to osoby głuche. W nocy z niedzieli na poniedziałek pili alkohol na parterze domku.

Po północy członkowie rodziny podejrzanego poszli spać na piętro. W pokoju na parterze zostali tylko Jan D. i jego kolega Czech. Wtedy 76-latek zaatakował nożem znajomego, co zarejestrowały znajdujące się w ośrodku kamery monitoringu.

Sprawca uciekł. Został zatrzymany w piątek w Świętochłowicach, w miejscu swojego zamieszkania. Ranny trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Za zabójstwo grozi kara dożywocia.