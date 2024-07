Konieczność zmniejszenia zatrudnienia w sposób przedstawiony związkom zawodowym wynika z trudnej sytuacji finansowej spółki.

Plan dotyczy wyłącznie osób z uprawnieniami emerytalnymi. Spółka nie planuje żadnych zwolnień grupowych w stosunku do innych osób aniżeli pracownicy, którzy nabyli prawo do emerytury. Pracujemy również nad programem dobrowolnych odejść, lecz - jak wskazuje sama jego nazwa - odejście nastąpi na specjalnych warunkach i tylko wtedy, gdy pracownik dobrowolnie wyrazi chęć rozwiązania umowy o pracę - czytamy w komunikacie.

Zwolnienia ruszą we wrześniu

Zarząd PGG S.A. za wszelką cenę chce dotrzymać zapisów umowy społecznej dla górnictwa. Pomysł objęcia zwolnieniami tych pracowników, którzy z racji wieku i stażu nabyli już prawo do emerytury, nie jest w Polskiej Grupie Górniczej niczym nowym, ani zaskakującym.

Strona społeczna była wcześniej informowana o takiej możliwości, wyjaśnialiśmy także przyczyny i kontekst realizowanego aktualnie rozwiązania obejmującego osoby z uprawnieniami do emerytury – powiedział prezes PGG Leszek Pietraszek.

Zarząd PGG zwrócił się do związkowców o przedstawienie własnych propozycji dotyczących zwolnień. Mają na to czas do 7 sierpnia.

