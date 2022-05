Atak nożownika w centrum Świnoujścia. Kobieta, wielokrotnie raniona pod budynkiem prokuratury, zmarła.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do tragicznego zdarzenia doszło około godz. 15:30. Przed budynkiem prokuratury w Świnoujściu 44-letnią kobietę zaatakował uzbrojony w nóż mężczyzna.

Napastnik zadał ofierze wiele ciosów w klatę piersiową. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować.

Nożownik został zatrzymany. To około 40-letni mężczyzna. On również miał ranę ramienia i pogotowie musiało go opatrzyć.

Motywy mężczyzny oraz to, jak doszło do ataku wyjaśnia policja i prokuratura.