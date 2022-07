Kilkudziesięciu związkowców weszło dziś rano do siedziby Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Domagają się rozmów dotyczących podwyżek i sytuacji w górnictwie. "Ta akcja może potrwać" - mówią naszemu reporterowi.

Siedziba Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach / Zbigniew Meissner / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, kilkadziesiąt osób zajęło jedną z sal konferencyjnych i teraz czekają na dalsze decyzje. Kilku górników przed budynkiem PGG wywiesiło związkowe flagi i transparenty.

W ubiegłym tygodniu związkowcy napisali list do wicepremiera Jacka Sasina. Domagali się pilnych rozmów. Ponieważ nie było żadnej reakcji, dzisiaj weszli do budynku PGG.

Zostaniemy tu do skutku. Jeżeli podpiszemy porozumienie z zarządem, to - decyzja będzie wszystkich, bo ja nie chcę decydować za wszystkich - może wyjdziemy, a może nie. Nam chodzi też o to, żeby ktoś w końcu nam powiedział, jak to ma wyglądać dalej - mówił naszemu reporterowi jeden z górników.

Związkowcy z PGG piszą do wicepremiera

W liście, który związkowcy w zeszłym tygodniu wysłali do wicepremiera Sasina, były poruszone trzy sprawy, o których chcą rozmawiać przedstawiciele górników.

Związkowcy chcą wiedzieć, czy, a jeśli tak, to jakie są plany rządu wobec górnictwa. Chodzi o ewentualne inwestycje w nowe złoża i zatrudnienie nowych pracowników. A wszystko to w kontekście ostatnich nacisków na zwiększanie wydobycia związanego z zapotrzebowaniem na węgiel.

Kolejny wątek to ceny węgla, bo według związkowców np. PGG sprzedaje swój towar branży energetycznej po zbyt niskich cenach.

Jest wreszcie wątek inflacji i wzrostu cen, a tym samym podwyżek wynagrodzeń dla górników.

Chcielibyśmy przede wszystkim rozmawiać o tym, żeby wynagrodzenia wzrosły o wysokość inflacji. To jest jeden z takich punktów, którego na pewno nie odpuścimy. Inflacja nam szybuje - mówił dziś naszemu reporterowi jeden ze związkowców.

Związkowcy także, ale już poza wspomnianym listem, krytycznie komentują zawieszenie norm jakościowych sprzedawanego węgla.

Ta decyzja tylko w niewielkim stopniu próbuje porządkować sytuację na krajowym rynku węglowym - mówi Bogusław Ziętek, lider Sierpnia 80.

Rząd na dwa miesiące zawiesił przepisy w tej sprawie. To oznacza możliwość sprzedawania węgla gorszej jakości.