Jest śledztwo ws. tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem w Wodzisławiu Śląskim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginęli trzej nastolatkowie, a dwoje zostało rannych.

Audi jechało pięcioro nastolatków / Policja

Dziś w prokuraturze zostanie przesłuchany 24-latek. Prawdopodobnie usłyszy zarzut spowodowania tego wypadku.

Do tragedii doszło w sobotę ok. godz. 20:30 na skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Paderewskiego w wodzisławskiej dzielnicy Zawada. Czołowo zderzyły się tam peugeot i audi.

Audi dachowało. Jechało w nim pięć osób wieku od 17 do 19 lat. Na miejscu zginął kierujący tym samochodem 18-latek i dwaj pasażerowie w wieku 18 i 19 lat. Pozostali pasażerowie - 17-latka i 19-latek - zostali przewiezieni do szpitali. Nastolatka była w najpoważniejszym stanie. Wszyscy uczestnicy wypadku to mieszkańcy powiatu wodzisławskiego.

Kierowca peugota został zatrzymany / Policja

Po wypadku do szpitala trafił też 24-letni kierowca peugeota, również mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Po przebadaniu okazało się, że nie ma potrzeby jego hospitalizacji. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Był trzeźwy, pobrano mu krew do dalszych badań.



Dziś kierujący peugeotem zostanie doprowadzony do prokuratury.

Miejsce wypadku / Policja

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 24-latek podczas skręcania z ul. Młodzieżowej w Paderewskiego nie ustąpił pierwszeństwa audi, które jechało ul. Młodzieżową z przeciwnego kierunku. Strażacy opisywali, że po zderzeniu z peugeotem audi znalazło się na dachu. Ze zniszczonego auta strażackie zastępy wydobyły pięć osób. Dwie z nich zostały przewiezione do szpitala, trzy z nich reanimowano, nie udało się jednak ich uratować.

Policjanci nie podają, z jaką prędkością jechały oba samochody. Jak podkreślają, ustali to biegły w swojej opinii. Nieoficjalnie wiadomo, że zniszczenia audi po zderzeniu z peugeotem wskazują na znaczące przekroczenie dozwolonej prędkości.