Do końca tego tygodnia przedstawię założenia do projektu ustawy rozdzielającego funkcję ministra sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego - poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar / Paweł Supernak / PAP

Adam Bodnar podkreślił, że będzie starał się doprowadzić do tego, aby prokuratura stała się niezależnym organem, działającym na rzecz obywateli w kontekście ścigania przestępczości oraz stania na straży praworządności.

Będzie nowa ustawa

Do końca tego tygodnia przedstawię założenia do ustawy, która będzie rozdzielała urząd ministra sprawiedliwości oraz Prokuratura Generalnego - przekazał.

Wyjaśnił, że w tym czasie pełniącym obowiązki Prokuratura Krajowego będzie Jacek Bilewicz.

Natomiast w tym okresie najbliższych dwóch miesięcy, bo na ten okres pan prokurator Bilewicz został powołany do pełnienia tej funkcji, będziemy przeprowadzali otwarty konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego - poinformował.

Zobacz również: Adam Bodnar żąda postępowania wobec zastępcy prokuratora generalnego

"Dariusz Barski od piątku nie jest Prokuratorem Krajowym"

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji.

W sobotnim oświadczeniu zastępcy Prokuratora Generalnego Adama Bodnara przekazali, że powierzenie prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi funkcji p.o. Prokuratora Krajowego z pominięciem procedury ustawy Prawa o prokuraturze jest bezskuteczne.

Również w sobotę zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski zapowiedział złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez szefa MS Adama Bodnara, prokuratora Jacka Bilewicza i inne działające z nimi osoby w związku z próbą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.