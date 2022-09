Blisko 200 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego numer 3 w Mysłowicach musiało w środę opuścić placówkę. Miasto uzyskało ekspertyzę, z której wynika, że w budynku nie jest bezpiecznie. Powodem są szkody górnicze.

Szkoła w Mysłowicach do zamknięcia. Powodem szkody górnicze. Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Decyzja o zamknięciu szkoły została wydana pilnie i dość niespodziewanie.



Dzieci przyszły na lekcje, a potem okazało się, że muszą opuścić placówkę.



"Nie była to ewakuacja, ale zostały wyproszone, wyprowadzone" - mówią rodzice uczniów zaskoczeni całą sytuacją.



Szkody górnicze

Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz przyznaje, że budynek od lat był w złym stanie. "To są szkody górnicze. Ostatnia ekspertyza, która była, mówiła nam, że musimy budować nową placówkę, ale w ostatnich tygodniach budynek dość mocno się przechylił" - zaznacza.



Wynika to z ekspertyzy, którą Mysłowice dostały w tym tygodniu.



Krótki rok szkolny

Co z dziećmi, które uczą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym numer trzy w Mysłowicach? Przed nimi dwa dni bez lekcji, potem dwa tygodnie nauki zdalnej i w końcu przeprowadzka do innej szkoły.



Wiadomo natomiast, że placówka mieszcząca się przy ulicy Laryskiej nie zostanie już otwarta.



"Jak wchodzi się do tego budynku, człowiek czuje się jakby wcześniej pił. Tak jest przechylony" - mówi jedna z matek.



"Przechylenie szkoły było od dłuższego czasu. Zastanawia mnie pośpiech dzisiejszego dnia i kto wziął odpowiedzialność, że nasze dzieci przez dwa tygodnie chodziły do szkoły, kiedy była prowadzona jakaś ekspertyza. My o niej nie wiedzieliśmy" - dodaje ojciec jednego z uczniów.