4 górników zostało poszkodowanych w wyniku podziemnego wstrząsu, do którego doszło w kopalni Staszic-Wujek, Ruch Murcki-Staszic w Katowicach. Życie żadnego z nich nie jest zagrożone.

KWK Murcki-Staszic (zdj. arch.) / Łukasz Kalinowski / East News

Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok przekazała, że do wstrząsu doszło o godz. 3:33 w pokładzie 510.

W rejonie wstrząsu o magnitudzie 1,11 znajdowało się 9 osób. Wszyscy o własnych siłach wydostali się na powierzchnię.

4 poszkodowane osoby to pracownicy kopalni, którzy wykonywali roboty przygotowawcze. Górnicy trafili do szpitali w Ochojcu i Murckach. Ich życie nie jest zagrożone.

Jak przekazała Grudniok, górnicy mają różnego rodzaju stłuczenia - m.in. głowy, klatki piersiowej, ramienia i stawu kolanowego.

