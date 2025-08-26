Segregacja odpadów tekstylnych jest dla wielu osób problemem. Zużytą odzież z reguły trzeba zawieźć do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie jest tak jednak we wszystkich miejscowościach w Polsce. Od sierpnia mieszkańcy Ustronia mogą pozbywać się zużytych ubrań i tekstyliów w znacznie prostszy sposób.
Władze Ustronia postanowiły ułatwić mieszkańcom pozbywanie się niepotrzebnych tekstyliów. Od sierpnia w mieście funkcjonuje nowy system - zużyte ubrania, obuwie, bieliznę, zasłony, obrusy, pluszowe zabawki czy galanterię skórzaną można wrzucać do pomarańczowych worków. Odpady te będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych.
Samorządowcy liczą, że nowe rozwiązanie rozwiąże problem porzucania tekstyliów w niedozwolonych miejscach. "Mam nadzieję, że takie rozwiązanie będzie zapobiegać dzikim wysypiskom odpadów tekstylnych na terenie naszego miasta i zapewni porządek wokół kontenerów przeznaczonych na zbiórki tekstyliów" - stwierdził we wpisie w mediach społecznościowych Paweł Sztefek.
Nowy system zbierania tekstyliów spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców. "Świetnie. To bardzo dobry pomysł" - stwierdził jeden z internautów. "Bardzo dobry pomysł, może skończą się wysypiska koło kontenerów" - dodają inni.
Wszystkie wymienione odpady tekstylne można nadal bezpłatnie oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jednak dla wielu mieszkańców nowe, wygodniejsze rozwiązanie może okazać się prawdziwym ułatwieniem.
Od 1 stycznia 2025 roku w całej Polsce obowiązuje segregacja zużytej odzieży i tekstyliów jako osobnej frakcji odpadów. Dotychczas ubrania, których nie można już używać, należało oddawać do PSZOK-ów. Jednak dla wielu osób była to uciążliwa procedura - nie każdy miał czas i ochotę, by zawozić kilka starych koszul czy bieliznę na drugi koniec miasta.
Efekt? Tekstylia często trafiały w nieodpowiednie miejsca, a wokół kontenerów na odzież tworzyły się dzikie wysypiska. Pomarańczowe worki mają szansę znacząco ułatwić życie mieszkańcom Ustronia i poprawić czystość w mieście.