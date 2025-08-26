Segregacja odpadów tekstylnych jest dla wielu osób problemem. Zużytą odzież z reguły trzeba zawieźć do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie jest tak jednak we wszystkich miejscowościach w Polsce. Od sierpnia mieszkańcy Ustronia mogą pozbywać się zużytych ubrań i tekstyliów w znacznie prostszy sposób.

Mieszkańcy Ustronia mogą korzystać z pomarańczowych worków / Shutterstock

Władze Ustronia postanowiły ułatwić mieszkańcom pozbywanie się niepotrzebnych tekstyliów. Od sierpnia w mieście funkcjonuje nowy system - zużyte ubrania, obuwie, bieliznę, zasłony, obrusy, pluszowe zabawki czy galanterię skórzaną można wrzucać do pomarańczowych worków. Odpady te będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych.

Nielegalnych wysypisk będzie mniej?

Samorządowcy liczą, że nowe rozwiązanie rozwiąże problem porzucania tekstyliów w niedozwolonych miejscach. "Mam nadzieję, że takie rozwiązanie będzie zapobiegać dzikim wysypiskom odpadów tekstylnych na terenie naszego miasta i zapewni porządek wokół kontenerów przeznaczonych na zbiórki tekstyliów" - stwierdził we wpisie w mediach społecznościowych Paweł Sztefek.



Nowy system zbierania tekstyliów spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców. "Świetnie. To bardzo dobry pomysł" - stwierdził jeden z internautów. "Bardzo dobry pomysł, może skończą się wysypiska koło kontenerów" - dodają inni.

Wszystkie wymienione odpady tekstylne można nadal bezpłatnie oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jednak dla wielu mieszkańców nowe, wygodniejsze rozwiązanie może okazać się prawdziwym ułatwieniem.

Od początku roku obowiązują nowe zasady segregacji odpadów

Od 1 stycznia 2025 roku w całej Polsce obowiązuje segregacja zużytej odzieży i tekstyliów jako osobnej frakcji odpadów. Dotychczas ubrania, których nie można już używać, należało oddawać do PSZOK-ów. Jednak dla wielu osób była to uciążliwa procedura - nie każdy miał czas i ochotę, by zawozić kilka starych koszul czy bieliznę na drugi koniec miasta.

Efekt? Tekstylia często trafiały w nieodpowiednie miejsca, a wokół kontenerów na odzież tworzyły się dzikie wysypiska. Pomarańczowe worki mają szansę znacząco ułatwić życie mieszkańcom Ustronia i poprawić czystość w mieście.