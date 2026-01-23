Nowa organizacja ruchu dotyczy nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej.

Część autobusów wraca na swoje stałe trasy i ponownie wjeżdża na dworzec z ulicy Mikołowskiej. To dobra wiadomość dla osób korzystających z transportu publicznego, które przez długi czas musiały liczyć się ze zmianami tras i przystanków.

Kolejne utrudnienia na horyzoncie

Otwarcie przejazdu pod wiaduktem przy ul. Mikołowskiej to nie koniec zmian w centrum Katowic.

Rozpoczynają się bowiem prace przy przebudowie wiaduktu nad ul. Św. Jana. W związku z tym kierowcy muszą przygotować się na kolejną zmianę organizacji ruchu w tej części miasta.



Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w regionie.

