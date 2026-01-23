Od dzisiaj kierowców w centrum Katowic czekają istotne zmiany w organizacji ruchu. Po ponad 15 miesiącach częściowo otwarto przejazd pod wiaduktem przy ul. Mikołowskiej. To efekt postępujących prac przy przebudowie katowickiego węzła kolejowego. Sprawdź, jak teraz poruszać się po centrum miasta i na co zwrócić uwagę.
Duże zmiany od dziś w centrum Katowic.
Od 23 stycznia kierowcy jadący ul. Mikołowską mogą ponownie przejechać pod wiaduktem w kierunku Placu Wolności oraz skręcić w prawo pod dworzec.
Nadal jednak nie ma możliwości skrętu w lewo w ul. Sądową. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla płynności ruchu w centrum Katowic, gdzie przez ostatnie miesiące obowiązywały objazdy i utrudnienia.