Od dzisiaj kierowców w centrum Katowic czekają istotne zmiany w organizacji ruchu. Po ponad 15 miesiącach częściowo otwarto przejazd pod wiaduktem przy ul. Mikołowskiej. To efekt postępujących prac przy przebudowie katowickiego węzła kolejowego. Sprawdź, jak teraz poruszać się po centrum miasta i na co zwrócić uwagę.

Częściowe otwarcie przejazdu pod wiaduktem

Duże zmiany od dziś w centrum Katowic.

Od 23 stycznia kierowcy jadący ul. Mikołowską mogą ponownie przejechać pod wiaduktem w kierunku Placu Wolności oraz skręcić w prawo pod dworzec. 

Nadal jednak nie ma możliwości skrętu w lewo w ul. Sądową. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla płynności ruchu w centrum Katowic, gdzie przez ostatnie miesiące obowiązywały objazdy i utrudnienia.

Nowa organizacja ruchu dotyczy nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. 

Część autobusów wraca na swoje stałe trasy i ponownie wjeżdża na dworzec z ulicy Mikołowskiej. To dobra wiadomość dla osób korzystających z transportu publicznego, które przez długi czas musiały liczyć się ze zmianami tras i przystanków.

Kolejne utrudnienia na horyzoncie

Otwarcie przejazdu pod wiaduktem przy ul. Mikołowskiej to nie koniec zmian w centrum Katowic. 

Rozpoczynają się bowiem prace przy przebudowie wiaduktu nad ul. Św. Jana. W związku z tym kierowcy muszą przygotować się na kolejną zmianę organizacji ruchu w tej części miasta. 

Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. 