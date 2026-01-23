Już wiadomo, dlaczego wczoraj w okolicach Chrzanowa, Trzebini i Oświęcimia mocno zatrzęsła się ziemia. To był wstrząs w Kopalni Janina w Libiążu - mocno odczuwalny właśnie w tamtych regionach. Informację o poranku potwierdził nam Wyższy Urząd Górniczy.

Wczoraj wieczorem w okolicach Chrzanowa, Trzebini i Oświęcimia bardzo mocno zatrzęsła się ziemia (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Wczoraj wieczorem w okolicach Chrzanowa, Trzebini i Oświęcimia silnie zatrzęsła się ziemia.

Przyczyną był wstrząs w Kopalni Janina w Libiążu - potwierdził Wyższy Urząd Górniczy.

W czwartek wieczorem w okolicach Chrzanowa, Trzebini i Oświęcimia bardzo mocno zatrzęsła się ziemia. Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie przyszło o godzinie 20:37 - przekazał Przemysław Jaśko, dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. W sumie było ich około 30, pochodziły z różnych miejscowości - Zagórza, Libiąża, Chrzanowa, Wygiełzowa, Żarek.

W piątek o poranku dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego potwierdził nam, że powodem był wstrząs w Kopalni Janina w Libiążu. Jak zaznaczył, załoga kopalni jest bezpieczna, nikomu nic się nie stało.

Przed południem mamy poznać szczegółowe ustalenia na temat wstrząsu i jego siły - natomiast z wielu informacji od słuchaczy i komentarzy mieszkańców wiadomo, że wstrząs był bardzo mocny.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na swojej stronie internetowej przekazało, że doszło do trzech wstrząsów. Pierwszy o godz. 17:31 miał magnitudę 2,21, drugi o godz. 18:27 miał magnitudę 2,13. Ostatni wstrząs był o godz. 20:37. Był najsilniejszy - miał magnitudę 3,10. Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu - potwierdziło centrum.

Relacje przerażonych mieszkańców

Całe domy się trzęsły. Mieszkańcy uskarżali się na możliwe uszkodzenia konstrukcji dachów - mówił nam wczoraj przedstawiciel Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.

Cytat Wczorajszy wstrząs w kopalni Janina był kolejnym tak silnym wstrząsem w ostatnim półroczu. Był odczuwalny nie tylko w Chrzanowie i jego gminach, ale tez w Oświęcimiu i gminie Oświęcim, mieszkańcy wsi Dwory Drugie które są oddalone od kopalni około 5 km odczuwają te wstrząsy od kilku już lat. Wczorajszy wstrząs był tak mocny, że mój dom zatrząsł się jak galareta napisał nam pan Rafał mieszkaniec Dworów Drugich.

"Spadały rzeczy z półek... dzieci się obudziły... jestem zrozpaczona, ponieważ inwestuję w dom, który ciągle jest niszczony" - napisała nam z kolei mieszkanka Żarek. I dodała: "boję się o swój dom".

