W szpitalu w Pyskowicach powstaje publiczny Ośrodek Zdrowia Kobiety. Ma on zapewniać bezpłatną, kompleksową opiekę ginekologiczną i onkologiczną.

Jak informuje Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego, będzie to pierwszy w Polsce publiczny ośrodek działający w modelu "Walk on one stop Clinic" - opartym na rozwiązaniu, w którym pacjentki mogą skorzystać z pełnej diagnostyki i konsultacji w ramach jednej wizyty, bez skierowania i bez konieczności odwiedzania wielu placówek.

Wszystkie świadczenia będą realizowane bezpłatnie w ramach finansowania z NFZ.

Na miejscu dostępne będą m.in. cytologia, kolposkopia, biopsje, badania markerów nowotworowych, USG piersi i mammografia. Pacjentki skorzystają również z konsultacji psychologicznych oraz porad ginekologów, położne i specjalistów onkologii.

Zależało nam, aby pacjentki mogły skorzystać z diagnostyki i konsultacji bez zbędnych barier - kompleksowo, w jednym miejscu i w przyjaznych warunkach. Dlatego też skoncentrowanie całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego w jednym miejscu nie tylko podnosi jakość leczenia, ale również skraca czas od wykrycia niepokojących zmian do wdrożenia terapii - podkreśliła Magdalena Kot, prezes Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego.

Ośrodek będzie współpracować z Oddziałem Onkologii i Poradnią Onkologiczną Szpitala w Knurowie, które działają w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej przy współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach. Dzięki temu pacjentki z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu mają mieć zapewnioną kontynuację leczenia w ramach spójnego systemu.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pyskowicach

Od 1 lipca w Szpitalu w Pyskowicach działa natomiast Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL), oferujący 35 miejsc dla osób wymagających całodobowej opieki. To pierwszy etap projektu, którego zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2026 roku. Docelowo powstać ma nowoczesna placówka z 72 miejscami, w tym pięcioma dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Inwestycja jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy (niemal 20 mln zł) oraz środków Starostwa Powiatowego w Gliwicach (ok. 4 mln zł). Nowy ZOL zapewniać będzie kompleksową pomoc medyczną, rehabilitacyjną i psychologiczną - pacjenci i ich rodziny mają być przygotowywani do bezpiecznego funkcjonowania w domu. Wysoki standard opieki mają zapewnić m.in. prywatne łazienki, ogród kieszonkowy oraz dostęp do opieki zespołu specjalistów.

Zakład ma finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.