Potężny korek występuje na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami w poniedziałkowy poranek. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, sznur aut ciągnie się na odcinku kilku kilometrów. Od północy w regionie było już 9 wypadków i niemal 50 kolizji. Potrącono trzech pieszych. Jazdę utrudnia również deszcz.

Zator, który utworzył się w poniedziałek wcześnie rano, spowodowany jest natężeniem ruchu. W korku utkną zarówno ci, którzy do Katowic jada trasą S1, jak i autostradą A4. Podobnie jest w miejscu, gdzie A4 krzyżuje się z trasą 86.

Od północy w regionie było już 9 wypadków i prawie 50 kolizji. Po godz. 7 na drodze nr 94 w Sosnowcu - na wysokości elektrociepłowni - doszło do zderzenia trzech aut. Jeden pas w stronę Katowic jest zablokowany.

Wypadki są teraz także m.in. w Katowicach i Tarnowskich Górach. Rano potrąconych zostało trzech pieszych - w Sosnowcu, Zabrzu i w Tychach.

Warunki na drogach są fatalne. Pada deszcz, miejscami są też zamglenia.



