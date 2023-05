42-letnia mieszkanka Częstochowy odpowie za zabójstwo męża. Jak ustalili policjanci kobieta ugodziła mężczyznę nożem prosto w serce. Ranny zdążył jeszcze zadzwonić po pomoc, ale chwilę później zmarł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tragedii doszło we wtorek wieczorem w jednym z mieszkań na ulicy Równoległej. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że zraniony nożem 51-latek pilnie potrzebuje pomocy. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że "żona ugodziła go nożem prosto w serce".

Po przyjeździe na miejsce policjanci znaleźli mężczyznę z raną klatki piersiowej, który nie dawał oznak życia. Pomimo podjętej reanimacji, zmarł.

Zatrzymana został jego żona, podejrzewana o tę zbrodnię. Kobieta była pijana, miała w organizmie 3 promile alkoholu. Kiedy wytrzeźwieje, zostanie doprowadzona do prokuratury. Grozi jej nawet dożywotnie więzienie.