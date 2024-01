Trzy osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem w Wodzisławiu Śląskim. Trzy zostały przewiezione do szpitala. W dzielnicy Zawada zderzyły się dwa auta. Jedno dachowało.

Kpt. Sebastian Bauer z Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim poinformował w sobotę, że do wypadku doszło na ul. Młodzieżowej, naprzeciwko siedziby OSP w Zawadzie.

"Z dotychczasowych informacji wynika, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich, którym jechało pięć osób, znalazł się na dachu. Przybyłe na miejsce zastępy straży pożarnej wydobyły wszystkie osoby z tego pojazdu. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala, wobec trzech były prowadzone działania resuscytacyjne, niestety ich życia nie udało się uratować" - relacjonował w sobotę strażak.

Asp. szt. Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji powiedziała, że do wypadku doszło ok. godz. 20.30. "Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący peugeotem, jadąc ul. Młodzieżową w stronę Wodzisławia, podczas skręcania w lewo, w stronę ul. Paderewskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu audi, które jechało ul. Młodzieżową z przeciwnego kierunku i doprowadził do zderzenia tych samochodów" - opisywała policjantka.

Jak dodała, w wypadku zginęły trzy osoby jadące audi, dwie pozostałe zostały przewiezione do szpitala, podobnie jak kierujący peugeotem.



Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.