Nie żyje 80-latek - to tragiczny bilans zdarzenia, do którego doszło w terenie krytej pływalni w Jaworznie na Śląsku. U mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia. Podczas akcji ratunkowej z obiektu ewakuowano 30 osób.

100 policjantów, 15 zatrzymanych. Spektakularna akcja CBŚP Do tragicznego zdarzenia - jak podaje portal jaworzno.naszemiasto.pl - doszło w środę, 2 lipca, około godziny 11:00 na krytej pływalni przy ul. Inwalidów Wojennych w Jaworznie w województwie śląskim. 80-letni mężczyzna doznał nagłego zatrzymania krążenia. Pomimo natychmiastowej reanimacji ratowników wodnych i wezwanych służb medycznych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Jak przekazały służby wojewody śląskiego, które cytują lokalne media, w związku ze zdarzeniem z obiektu ewakuowano około 30 osób. Według wstępnych ustaleń do incydentu doszło podczas normalnego korzystania z basenu przez klientów. Personel pływalni - zgodnie z procedurami bezpieczeństwa - przeprowadził ewakuację wszystkich obecnych na terenie obiektu.