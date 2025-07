Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z brutalnym pobiciem nastolatka w Błoniu na Mazowszu. Młody człowiek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W Błoniu (woj. mazowieckie) na alei Norwida doszło do brutalnego pobicia 16-latka, które burmistrz miasta nazwał bestialskim.

Nastolatek trafił do szpitala. Na szczęście jego życie nie jest już zagrożone.

Sprawcy uciekli po ataku, jednak policja zatrzymała dwie osoby związane ze zdarzeniem. Nie postawiono im jeszcze zarzutów.

Nastolatek został pobity we wtorek wieczorem na alei Norwida w Błoniu. Burmistrz miasta Zenon Reszka w internetowym apelu do mieszkańców podkreślił, że to wydarzenie miało bestialski charakter. Stanowczo potępiam wszelkie akty agresji i przemoc - zapewnił. To zdarzenie nigdy nie powinno mieć miejsca - dodał.

Serwis Miejski Reporter podaje, że 16-latek był bity i kopany przez nieznane mu osoby. Trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Miejski Reporter, powołując się na rodzinę nastolatka, twierdzi, że jego życie nie jest zagrożone. Chłopiec miał zostać odłączony od respiratora i zacząć oddychać samodzielnie.

Napastnicy uciekli tuż po ataku. W środę wieczorem policja poinformowała, że w związku z tym zdarzeniem zatrzymane zostały dwie osoby. Na razie nie usłyszały one zarzutów. Policja nie ujawnia wieku zatrzymanych, ich narodowości ani informacji o okolicznościach, w jakich trafili w ręce funkcjonariuszy.