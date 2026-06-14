Od 1 lipca pacjentów i placówki medyczne czekają istotne zmiany. Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe przepisy dotyczące sposobu obliczania bazowego prognozowanego czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne oraz rozszerza funkcjonalność Centralnej e-Rejestracji. Co to oznacza dla pacjentów, lekarzy i całego systemu ochrony zdrowia? Sprawdzamy.

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Od 1 lipca 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące obliczania bazowego prognozowanego czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne.

Ponadto od 1 lipca Centralna e-Rejestracja staje się obowiązkowa dla kolejnych świadczeń, m.in. w poradniach kardiologicznych.

Od 1 sierpnia 2026 roku do e-rejestracji dołączą kolejni specjaliści, m.in. angiolodzy, endokrynolodzy, nefrolodzy i pulmonolodzy.

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Nowy wzór na czas oczekiwania - jasne zasady dla wszystkich

Od 1 lipca 2026 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia, które precyzyjnie określa, jak wyliczać bazowy prognozowany czas oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. To kluczowy wskaźnik, który pozwala pacjentom i placówkom medycznym lepiej orientować się w długości kolejek do lekarzy i specjalistów.

Nowy wzór, określony w załączniku do rozporządzenia, opiera się na prostym rachunku: suma średnich czasów oczekiwania z ostatnich 12 miesięcy podzielona przez liczbę miesięcy, w których prowadzona była lista oczekujących.

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i usprawnienie monitorowania czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne. Dzięki temu zarówno pacjenci, jak i placówki medyczne, zyskają przejrzysty sposób wyliczania tego wskaźnika. Resort zdrowia podkreśla, że zmiana ma poprawić transparentność systemu oraz umożliwić skuteczniejsze zarządzanie kolejkami.

Dotychczas system opierał się głównie na uśrednionych danych z przeszłości. To powodowało, że publikowane terminy często nie odzwierciedlały rzeczywistej sytuacji w konkretnej placówce - szczególnie w przypadku nagłego skrócenia lub wydłużenia kolejek.

W nowym modelu największą wagę w wyliczeniach będą miały najnowsze dane, a starsze informacje stopniowo będą tracić na znaczeniu.

Zmiany obejmą każdego świadczeniodawcę i każde świadczenie, dla którego prowadzona jest lista oczekujących. Co istotne, dane będą prezentowane osobno dla przypadków pilnych i stabilnych, co ma zwiększyć ich przejrzystość i użyteczność dla pacjentów.

Centralna e-Rejestracja - cyfrowa rewolucja w umawianiu wizyt

Równolegle z nowymi zasadami liczenia czasu oczekiwania, Ministerstwo Zdrowia kontynuuje wdrażanie Centralnej e-Rejestracji. To system, który ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji na wizyty lekarskie oraz poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2026 roku e-rejestracja jest już obowiązkowa dla trzech kluczowych świadczeń:

konsultacji w poradniach kardiologicznych,

badań mammograficznych,

testów HPV HR.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, aż 96 proc. placówek realizujących świadczenia kardiologiczne i mammograficzne oraz 89 proc. placówek wykonujących testy HPV HR już wdrożyło system e-rejestracji.

Od 1 lipca 2026 roku kolejne świadczenia będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu w centralnym systemie. Dotyczy to:

świadczeń w poradniach kardiologicznych

programu profilaktyki raka szyjki macicy

programu profilaktyki raka piersi.

Kolejni specjaliści w e-rejestracji - harmonogram

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od 1 sierpnia 2026 roku do Centralnej e-Rejestracji będą dołączać kolejni świadczeniodawcy, u których można skorzystać z porad lekarzy specjalistów. Wśród nich znajdą się:

angiolodzy i chirurdzy naczyniowi,

lekarze chorób zakaźnych,

endokrynolodzy,

specjaliści chorób wątroby,

lekarze chorób układu odpornościowego,

nefrolodzy,

neonatolodzy,

pulmonolodzy.

Docelowo, do końca 2029 roku, centralna e-rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To oznacza, że każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie mógł w prosty sposób zarejestrować się na wizytę do wybranego specjalisty.

Asystent głosowy - wsparcie dla pacjentów bez internetu

Ważną nowością, która pojawi się w najbliższych miesiącach, jest asystent głosowy. To rozwiązanie dla pacjentów, którzy nie korzystają z internetu. Asystent będzie miał możliwość potwierdzenia umówionej wizyty z numeru stacjonarnego, a także przypomni o terminie wizyty na tydzień i na jeden dzień przed spotkaniem z lekarzem.

Narzędzie zostanie uruchomione testowo już w sierpniu 2026 roku. Dzięki temu osoby starsze lub mniej biegłe w obsłudze nowych technologii również będą mogły wygodnie zarządzać swoimi wizytami lekarskimi - potwierdzać, odwoływać lub zmieniać ich termin.