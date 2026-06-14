Niezwykła historia z północnych Włoch. Mieszkaniec regionu Piemont odzyskał skuter, który został mu skradziony ponad cztery dekady temu. Mężczyzna stracił pojazd jako 16-latek i przez lata był przekonany, że nigdy więcej go nie zobaczy. Tym większe było jego zaskoczenie, gdy skontaktowali się z nim karabinierzy, informując o odnalezieniu jednośladu.

Karabinierzy zwrócili właścicielowi skuter skradziony w 1984 roku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w miejscowości Saluzzo. Jak podała włoska agencja informacyjna ADNKronos, funkcjonariusze zwrócili 58-letniemu mężczyźnie skuter marki Garelli skradziony mu w 1984 roku.

Odnalezienie pojazdu było efektem przypadkowej kontroli drogowej. Patrol karabinierów zatrzymał w okolicach Turynu 64-letniego kierowcę poruszającego się skuterem bez tablicy rejestracyjnej. Podczas sprawdzania numeru identyfikacyjnego funkcjonariusze ustalili, że pojazd od ponad 40 lat figuruje w policyjnych rejestrach jako skradziony.