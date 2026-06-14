Nocny atak ukraińskich dronów na cele w Rosji. Uderzono m.in. w zakłady chemiczne w obwodzie tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu miejscach wybuchły silne pożary.

Ukraińskie drony atakują cele w Rosji, a Rosja ostrzeliwuje Ukrainę / SERGEY DOLZHENKO / PAP

Ukraińskie drony zaatakowały nocą rosyjskie zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku (obwód tulski) oraz składy paliw w Rybińsku (na północ od Moskwy).

Za cele ataków uznano też infrastrukturę kolejową w Wiaźmie (obwód smoleński) i zajezdnię lokomotywową w Iłowajsku (okupowana część obwodu donieckiego).

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Portal RBK-Ukraina podał, że bezzałogowce uderzyły w zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim. Słychać tam było eksplozje, a mieszkańcy publikowali nagrania, pokazujące silny pożar.

Ukraińskie drony masowo uderzyły też w obwód jarosławski na północ od Moskwy. Zaatakowano przemysłowy magazyn paliwa w Rybińsku, wywołując pożar - poinformował gubernator regionu. Jak dodał, nie było ofiar w ludziach.

Kolejnymi celami ukraińskich ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie smoleńskim i zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku, w okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego.