Brytyjskie wojsko przechwyciło w niedzielę na wodach Kanału La Manche tankowiec należący do rosyjskiej "floty cieni". Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że to on wydał polecenie przechwycenia jednostki.

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O sprawie pisze Reuters, cytując komunikat brytyjskiego MON-u.

Jednostka o nazwie SMYRTOS została zatrzymana przez komandosów Royal Marines i wyspecjalizowanych funkcjonariuszy Narodowej Agencji ds. Przestępczości.

Władze w Londynie podkreślają, że statek będzie obecnie zatrzymany i monitorowany u południowych wybrzeży Wielkiej Brytanii, podczas gdy trwają dalsze czynności dochodzeniowe. Brytyjskie Ministerstwo Obrony zaznaczyło również, że działania egzekucyjne na wodach terytorialnych Zjednoczonego Królestwa były prowadzone zgodnie z prawem krajowym oraz międzynarodowym.

Do sprawy odniósł się premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który przekazał, że to on wydał polecenie przechwycenia jednostki. 

Jak stwierdził w serwisie X, operacja stanowi "kolejny cios" w rosyjskie interesy oraz jasny sygnał dla osób wspierających działania Władimira Putina w Ukrainie, że Wielka Brytania nie pozwoli im się ukryć.

Flotą cieni określa się sieć tankowców i statków handlowych pod obcymi banderami wykorzystywanych przez Rosję do transportu m.in. ropy w celu uniknięcia sankcji nałożonych przez państwa Zachodu.

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