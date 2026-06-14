Brytyjskie wojsko przechwyciło w niedzielę na wodach Kanału La Manche tankowiec należący do rosyjskiej "floty cieni". Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że to on wydał polecenie przechwycenia jednostki.

Brytyjskie siły przechwyciły tankowiec SMYRTOS w Kanale La Manche. Należy do rosyjskiej floty cieni (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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O sprawie pisze Reuters, cytując komunikat brytyjskiego MON-u.

Jednostka o nazwie SMYRTOS została zatrzymana przez komandosów Royal Marines i wyspecjalizowanych funkcjonariuszy Narodowej Agencji ds. Przestępczości.

Władze w Londynie podkreślają, że statek będzie obecnie zatrzymany i monitorowany u południowych wybrzeży Wielkiej Brytanii, podczas gdy trwają dalsze czynności dochodzeniowe. Brytyjskie Ministerstwo Obrony zaznaczyło również, że działania egzekucyjne na wodach terytorialnych Zjednoczonego Królestwa były prowadzone zgodnie z prawem krajowym oraz międzynarodowym.



Do sprawy odniósł się premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który przekazał, że to on wydał polecenie przechwycenia jednostki.