Karę 2,5 roku więzienia wymierzył w poniedziałek żywiecki sąd rejonowy 69-letniemu Krzysztofowi S., który doprowadził jesienią 2020 r. do wypadku w Gilowicach na Żywiecczyźnie. Zginęły wówczas 36-letnia kobieta w widocznej ciąży oraz jej trzyletnia córka.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Po ogłoszeniu wyroku Andrzej Rodak, mąż i ojciec ofiar, zapowiedział złożenie apelacji. Uważa, że wysokość kary więzienia jest rażąco niska. Domagał się najwyższej możliwej, czyli 8 lat.

Kobieta zginęła na miejscu, dziecko - w szpitalu

Do tragicznego wypadku doszło 22 października 2020 r. Oskarżony - kierując hyundaiem - jechał drogą wojewódzką 946.

Nagle stracił panowanie nad autem, zjechał do przydrożnego rowu, następnie otarł się o drzewo, po czym potrącił stojące przy drodze kobietę w widocznej ciąży oraz jej trzyletnią córkę. 36-latka zginęła na miejscu. Trzylatka zmarła w szpitalu.

Jaka była przyczyna wypadku?

Kierowca powiedział, że główną przyczyną wypadku było wtargnięcie na drogę psa. Twierdzi, że chcąc uniknąć potrącenia gwałtownie skręcił kierownicą. Auto zjechało na pobocze, a on stracił nad nim panowanie - wskazała rzecznik.



Jak dodała, na drodze nie było śladów hamowania. Samochód zjechał do rowu, przejechał nim ok. 25 m, uderzył w mostek. Siła była na tyle duża, że auto wyrzuciło i przejechało ono po mostku, na którym znajdowały się ofiary. Zatrzymało się dopiero kawałek dalej - zrelacjonowała prokurator Agnieszka Michulec.