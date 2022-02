Śląskie samorządy i społecznicy organizują pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W wielu miastach ruszyły zbiórki rzeczy. W Rybniku samorząd wraz z 28. Dzielnicą zrobił listę najpotrzebniejszych produktów na start, dla przybywających do miasta Ukraińców.

28. Dzielnica pomaga obywatelom Ukrainy w Rybniku / Anna Kropaczek / RMF FM

W pomoc dla Ukraińców włączają się śląskie samorządy. W Rybniku każdy może przygotować tzw. Rybnicką Paczkę dla Ukrainy. Dokładnie wiadomo, co ma się w niej znaleźć.

To pakiet startowy, który zawiera podstawowe artykuły spożywcze do szybkiego przygotowania czyli zupy instant, rzeczy do podgrzania w kuchence mikrofalowej, przede wszystkim rzeczy z długimi datami przydatności do spożycia. Poza tym podstawowe środki higieny: pasta do zębów, szczotka do zębów, płyn do mycia - wylicza Mariusz Wiśniewski, radny Rybnika i prezes stowarzyszenia 17-tka, które od kilku lat realizuje projekt 28. Dzielnica wspierający społeczność ukraińską w Rybniku.

Zawartość paczki została przemyślana i opracowana wspólnie z samorządem Rybnika. Szczegółowa lista produktów znajduje się na stronie internetowej urzędu miasta: rybnik.eu

Miasto Rybnik ma dwa miasta partnerskie na Ukrainie: Bar i Iwano-Frankiwsk. Na ostatniej sesji Rady Miasta Rybnika, prezydent Piotr Kuczera przedstawił radnym uchwałę, której celem będzie udzielenie pomocy rzeczowej partnerskiemu miastu Iwano-Frankiwsk na Ukrainie w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek Obrony Cywilnej, o wartości do 100.000,00 zł. Uchwała została przez radnych podjęta jednogłośnie. Rybnik przygotowuje też m.in. zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby mieszkańców Baru.