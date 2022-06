Wzrost poziomu wody w rzekach to skutek intensywnych opadów deszczu i burz w regionie. Służby kryzysowe wojewody śląskiego wydały kolejne ostrzeżenie w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Pałahicki / RMF FM

Ostrzeżenie o gwałtownych wzrostach stanów wody dotyczy kilku rzek w województwie - Małej Wisły, Przemszy i Soły oraz ich dopływów.

Miejscami, w związku z opadami deszczu, poziom wody może tam gwałtownie rosnąć. W tej chwili przekroczeń nie ma, ale deszcz w regionie wciąż pada, miejscami intensywne i tak ma być do późnego wieczora.

Jak ostrzega wojewoda śląska, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych - czytamy w ostrzeżeniu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat o możliwych burzach z gradem w woj. śląskim. Obowiązuje on do godziny 22. Przewiduje się, że burze i burze z gradem mogą występować nawet do sobotniego poranka.