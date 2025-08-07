Protest hutników w Rudzie Śląskiej. Rano na ulicę przed Hutę Pokój wyszli pracownicy. Alarmują, że sytuacja w branży jest dramatyczna - między innymi z powodu napływu taniej stali ze wschodu.

Protest w Rudzie Śląskiej / Anna Kropaczek / RMF FM

Protestujący wskazują, że jeżeli spółka Huta Pokój S.A. nie zostanie oddłużona i dokapitalizowana, to październik może być pierwszym miesiącem, kiedy pracownicy nie dostaną wypłaty.

Mówią nam, że produkcja się nie opłaca, że zakład jest do zamknięcia - mówił jeden z protestujących reporterce RMF FM Annie Kropaczek. Pracownicy mają obawy o utrzymanie miejsc pracy. Mamy rodziny, mamy dzieci, walczymy, żeby mieć jakiś byt - wskazał inny z pracowników.

W ramach akcji protestujący przechodzą przez przejście na ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej i czasowo blokują ruch w obu kierunkach. Protest ma potrwać do 14. Ja wiem, że się ludzie denerwują, ja ich bardzo za to przepraszam, ale do kogo my w końcu mamy krzyczeć? Do kogo? - pytał jeden z uczestników protestu.

Pracownicy domagają się rządowego wsparcia dla huty. Problemem jest to, że polska stal nie jest konkurencyjna, bo ze wschodu rynek płynie tańszy produkt. Huta Pokój Profile, Huta Pokój Konstrukcje nie mogą znaleźć żadnych kontraktów. Huta Pokój Profile sprzedaje produkty po takiej cenie, że nie przynosi to rentowności. Dlaczego, bo mamy napływ taniej stali ze wschodu, która nie jest obwarowana takimi kosztami jak nasza - stwierdził Mariusz Latka z "Sierpnia'80".

Właścicielem Huty Pokój jest Węglokoks S.A.







