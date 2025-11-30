Do groźnego pożaru na parterze w kamienicy przy ul. Armii Krajowej w Chorzowie doszło w niedzielę po południu. Informację dostaliśmy od Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziły nam ją służby.
W niedzielę w Chorzowie doszło do pożaru w kamienicy.
Jak dojechaliśmy na miejsce zdarzenia przy ul. Armii Krajowej 103 A, ogień był widoczny z okien mieszkania. Pożar był rozwinięty – powiedział RMF FM dyżurny z chorzowskiej straży pożarnej.
Jedna osoba została poszkodowana. Jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
Przeprowadzono ewakuację mieszkańców z kamienicy 103, czyli z budynku, który znajduje się przed budyniem 103 A. Na miejscu pracują obecnie cztery zastępy straży pożarnej.
