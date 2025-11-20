W środę rano w Czechowicach-Dziedzicach wybuchł pożar. Do akcji skierowano aż osiem zastępów straży pożarnej. Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie pożaru.
- Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Jak ustalił reporter RMF FM, pożar wybuchł na terenie firmy znajdującej się przy rafinerii, która zajmuje się myciem dużych, plastikowych zbiorników potocznie określanych "mauserami" i to właśnie one się zapaliły.
Na razie nie wiadomo, ile z nich spłonęło. Straż dostała zgłoszenie przed godziną 6. Sytuacja jest już opanowana. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Na miejscu jest 8 wozów strażackich. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia - powiedział reporter RMF FM Marcin Buczek.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.