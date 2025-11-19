​Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w środę o kolejnym przypadku wpisu w mediach społecznościowych z groźbami wobec najważniejszych osób w państwie. "Groźby skierowane były wobec prezydenta" - przekazał Marek Gieorgica z Ministerstwa Cyfryzacji.

Prezydent Karol Nawrocki (zdjęcie poglądowe) / Leszek Szymański / PAP

Kolejne groźby wobec prezydenta

Jak w środę wieczorem przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ponownie w sieci pojawiły się groźby wobec najważniejszych osób w państwie.

"Nie ma zgody na łamanie prawa w sieci! Na bieżąco zgłaszamy do platform społecznościowych wszelkie nielegalne treści. Szczególnie te z groźbami wobec najważniejszych osób w państwie - jak Prezydent RP. Dziś mieliśmy kolejny taki przypadek" - napisał na X-ie wicepremier.

Jak stwierdził, obecnie moderacja platform decyduje, czy takie treści znikną i jak szybko się to stanie. "Dlatego pracujemy nad wdrożeniem aktu o usługach cyfrowych - DSA - aby treści nielegalne były szybko usuwane. Ustawa jest na końcówce prac sejmowych. Niebawem trafi do podpisu Prezydenta" - wskazał.

"NASK się tym zajmuje"

Z kolei Marek Gieorgica z Ministerstwa Cyfryzacji w rozmowie z PAP wyjaśnił, że chodzi o wpis na platformie X, w którym użytkownik "sugerował lub nawoływał do zamachu na prezydenta RP".

Powiedział, że wyszukiwaniem takich treści w mediach społecznościowych zajmuje się wytypowany do tego zespół w NASK. Zgodnie z procedurą w przypadku odnalezienia w sieci takich wpisów są one natychmiast zgłaszane do moderacji platform, na których się ukazują. Zwykle, kiedy takie treści są wyłapywane, to oprócz zgłoszenia do moderacji platform, które mogą je usunąć, zgłaszane są one także do odpowiednich służb - powiedział.

Groził prezydentowi, wrzucił do sieci zdjęcie broni

O podobnym przypadku poinformowała w ubiegłym tygodniu Komenda Stołeczna Policji.

Zatrzymano wtedy mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta RP. W sprawie chodziło o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone przez jednego z użytkowników portalu X pod fotografią prezydenta z meczu Polska-Holandia.

Podejrzanym o kierowanie gróźb karalnych wobec prezydenta okazał się 19-letni obywatel Polski. Prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury, poinformował, że podejrzany przyznał się do winy i wyraził skruchę. Zastosowano wobec niego dozór policji, połączony z zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków należących do Kancelarii Prezydenta RP - Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową (rozporządzeniem), która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r. Artykuły 9. i 10. DSA wskazują, że państwowe organy sądowe i administracyjne mogą nakazywać dostawcom blokowanie treści w internecie.

Będzie nowelizacja ustawy o usługach drogą elektroniczną?

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który dostosowuje polskie prawo do europejskich regulacji.

Projekt uprawnia osoby fizyczne i m.in. prokuraturę, Policję, Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną do złożenia wniosku o wydanie nakazu zablokowania nielegalnej treści.

Procedurze tej mogą podlegać treści dotyczące 27 czynów zabronionych, głównie Kodeksem karnym, zawierające m.in.: groźby karalne, namowę do popełnienia samobójstwa, pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, propagowanie ideologii totalitarnych, a także nawoływanie do nienawiści i znieważanie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych (w tym treści zawierające mowę nienawiści, rozpowszechniane w mediach społecznościowych).