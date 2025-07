W Siemianowicach Śląskich trwa akcja gaśnicza dużego pożaru hali produkcyjno-magazynowej z tworzywami sztucznymi - o powierzchni ok. 3000 m². Do pożaru doszło dziś po południu. Nad miastem unoszą się kłęby dymu widoczne z okolicznych miejscowości. Na miejscu pracują służby. "Właśnie dostałem pierwszy meldunek. Podczas obsługi maszyny z laserem, maszyny do cięcia, doszło do tego pożaru. To wstępne informacje. Wewnątrz są butle z acetylenem. Z uwagi na zagrożenie wybuchem wewnątrz hali, akcja gaśnicza będzie trudna. Na miejscu jest jednostka chemiczna" – powiedział Jacek Dobrzyński, rzecznik MSWiA. Część mieszkańców Śląska dostała alert RCB.

Pożar hali w Siemianowicach Śląskich, 14.07.2025 / PSP / Państwowa Straż Pożarna W Siemianowicach Śląskich płonie hala magazynowa z tworzywami. Zdarzenie potwierdziła nam straż pożarna. Policja z kolei poinformowała, że zamknięty został przejazd ul. Chemiczną. Trwa akcja gaśnicza. Ogień objął część obiektu o powierzchni około 300 mkw. - powiedział kpt. Sebastian Karpiński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP. Na miejscu pracuje ponad 40 zastępów straży pożarnej. Zdjęcia dostaliśmy od słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM. / Zdjęcie nadesłane przez słuchacza / RMF FM / Zdjęcie nadesłane przez słuchacza / RMF FM Do zdarzenia w Siemianowicach Śląskich odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który o godz. 17, na briefingu prasowym, podsumowywał tydzień funkcjonowania tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Traktujemy poważnie wszystkie zgłoszenia o pożarach, szczególnie dużych pożarach. Mieliśmy już do czynienia z kilkunastoma przypadkami dywersji w związku z tym każde duże zdarzenie jest oceniane z punktu widzenia: czy może być efektem aktu dywersji. Dziś spotkałem się z szefami służb specjalnych. Analizowaliśmy te ostatnie przypadki. Tu oczywiście policja i straż pożarna mają największą rolę, ale niezależnie od tego działają służby specjalne – we właściwy sobie sposób, pozyskując różne informacje, poprzez współpracę z sojusznikami (…). Bardzo prosimy jednak, żeby nie formułować żadnych wniosków. Jeśli chodzi np. o Mińsk Mazowiecki, dopiero teraz, po wygaszeniu, są w stanie wejść eksperci - powiedział Tomasz Siemoniak. Jacek Dobrzyński: Wstępnie pożar wybuchł podczas obsługi maszyny z laserem do cięcia Właśnie dostałem pierwszy meldunek. Brak poszkodowanych, co jest bardzo ważne. Załoga ewakuowana, duża hala 30 na 100 metrów. Podczas obsługi maszyny z laserem, maszyny do cięcia, doszło do tego pożaru. To wstępne informacje. Wewnątrz są butle z acetylenem. Z uwagi na zagrożenie wybuchem wewnątrz hali, akcja gaśnicza będzie trudna. Na miejscu jest jednostka chemiczna – poinformował chwilę później Jacek Dobrzyński, rzecznik MSWiA. / Zdjęcie nadesłane przez słuchacza "Nie zbliżaj się, nie otwieraj okien". Alert RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców części woj. śląskiego (Siemianowice Śląskie, Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, powiat będziński). "Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Siemianowicach Śląskich (ul. Chemiczna). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb" - brzmi treść ostrzeżenia. / Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach / Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



