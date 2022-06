Biegły z Laboratorium Kryminalistycznego katowickiej policji przygotował nowe portrety pokazujące, jak może teraz wyglądać Jacek Jaworek. 53-letni mężczyzna jest poszukiwany w związku z zabójstwem trzech osób w Borowcach pod Częstochową, którego dokonał w lipcu 2021 r.

Portrety progresywne Jacka Jaworka / Śląska policja /

Portrety progresywne opublikowane przez policję uwzględniają różne zmiany, których Jacek Jaworek mógł dokonać w swoim wyglądzie. To m.in. zapuszczenie wąsów czy brody, a także noszenie różnego typu okularów.

Jacek Jaworek na jednym z portretów progresywnych / Śląska policja /

Wszystkie osoby, które mają informacje o miejscu pobytu Jacka Jaworka, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KWP w Katowicach tel. 798031306, Komendą Miejską Policji w Częstochowie tel. 47 858 1255, albo z najbliższą jednostką policji tel. alarmowy 112.

Jeden z portretów progresywnych Jacka Jaworka / Śląska policja /

Zbrodnia w Borowcach

10 lipca 2021 roku w miejscowości Borowce koło Częstochowy w domu jednorodzinnym wezwani do awantury domowej policjanci znaleźli ciała 44-letniego małżeństwa oraz ich 17-letniego syna.

Ofiary zostały zastrzelone. Przeżył tylko młodszy, 13-letni syn, który zdołał się najpierw ukryć, a potem uciec.

Zdjęcie Jacka Jaworka opublikowane przez policję / Śląska policja /

Ustalenia śledczych wskazują, że sprawcą zbrodni jest brat 44-latka, Jacek Jaworek. Mężczyzna mieszkał z rodziną po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności w związku z uchylaniem się od płacenia alimentów. Tuż po zbrodni Jaworek uciekł.

Śledczy nie wykluczają żadnej opcji - biorą pod uwagę, że mężczyzna mógł popełnić samobójstwo, ale też może ukrywać się nadal na terenie Polski lub innego kraju.

53-latek jest poszukiwany listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania. Wystawiono też za nim czerwoną notę Interpolu. 16 lipca komendant wojewódzki policji w Katowicach wyznaczył też nagrodę w wysokości 20 tys. zł za informacje, które pomogą zatrzymać Jaworka lub odnaleźć jego ciało.

Jak wygląda śledztwo?

Podczas trwającego blisko rok śledztwa przesłuchano prawie 100 świadków, wśród których są m.in. członkowie bliższej i dalszej rodziny oraz znajomi Jaworka i mieszkańcy wsi Borowce. Prokuratura pozyskała wiele specjalistycznych opinii - poza ekspertyzą z zakresu medycyny sądowej i balistyki także m.in. opinie w dziedzinie informatyki, genetyki i badań chemicznych. Wykorzystano też badania wariograficzne.

Wystąpiliśmy do prokuratora regionalnego w Katowicach o przedłużenie okresu trwania śledztwa na kolejne sześć miesięcy. Przyczyną takiego wniosku prokuratora jest konieczność kontynuowania czynności procesowych - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. Jak wyjaśnił, chodzi głównie o uzyskanie uzupełniającej opinii biegłych w dziedzinie medycyny sądowej. Mają oni odnieść się do opinii z zakresu balistyki. Prokuratura czeka też na materiały w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Wstąpiliśmy do dwóch państw o wykonanie czynności procesowych. Te materiały jeszcze nie wpłynęły - powiedział rzecznik. Wiadomo jedynie, że są to kraje unijne, a wniosek o pomoc dotyczy informacji na temat posługiwania się urządzeniami elektronicznymi na ich terytorium. Jaworek pracował przed laty w Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech.