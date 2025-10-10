Wielomilionowy projekt ukierunkowany na przyrodę rusza w Parku Śląskim w Chorzowie. Celem jest m.in. walka z gatunkami inwazyjnymi oraz edukacja ekologiczna mieszkańców regionu.

Park Śląski w Chorzowie. Rusza projekt za 160 mln zł chroniący przyrodę / Shutterstock

Wartość projektu "Ekopark Zielona Perła Śląska. Podróż do bioróżnorodności" to blisko 160 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część to wkład spółki.

Projekt zakłada kompleksową ochronę flory i fauny w jednym z największych parków miejskich w Europie, a także stopniowe przywracanie równowagi ekologicznej w obliczu zmian klimatycznych.

Jak poinformował prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski, pierwszym etapem przedsięwzięcia były ekspertyzy dotyczące obecności gatunków inwazyjnych - m.in. nawłoci i rdestowca - które w ostatnich latach zaczęły wypierać rośliny rodzime. W kolejnym kroku zaplanowano usuwanie najbardziej ekspansywnych roślin oraz nasadzenia zastępcze.

Zmieniający się klimat sprawia, że niektóre gatunki zniknęły z parku, a inne - obce, inwazyjne - zajmują ich miejsce. Chcemy odwrócić ten proces, przywrócić naturalny charakter tego miejsca i zadbać o jego ekosystem - wyjaśnił prezes.

Kilka tysięcy warsztatów i lekcji przyrodniczych

Kolejnym filarem projektu będzie edukacja ekologiczna. Do końca 2029 r. zaplanowano ponad 3000 warsztatów i lekcji przyrodniczych dla uczniów szkół województwa śląskiego. Od września przeprowadzono już ponad 120 zajęć w 35 szkołach, głównie w przedszkolach i klasach I-III. Zajęcia prowadzone są przez edukatorów Parku Śląskiego i obejmują tematykę bioróżnorodności, ochrony przyrody i świadomego korzystania z zasobów środowiska.

Zależy nam, by najmłodsi nie tylko wiedzieli, jak segregować odpady, ale też rozumieli, jak wspierać przyrodę w praktyce. Chcemy, by wracali z rodzicami do parku, poznawali go poprzez gry terenowe i aktywną naukę - podkreślił Bilangowski.

W ramach projektu powstaną m.in. nowe ścieżki edukacyjne i tablice informacyjne, a także system monitoringu przyrody - w tym kamery obserwujące lęgi ptaków. Przewidziano również działania mające poprawić jakość wód i stan drzewostanu.

Dobiega końca również inny projekt

Równolegle Park Śląski kończy realizację projektu miejskiego "Jessica", finansowanego z funduszy europejskich i budżetu województwa, o wartości 226 mln zł. Obejmuje on modernizację dróg, ścieżek, rozarium, promenady oraz odnowę kanału regatowego.

To dla nas najtrudniejszy, ale i ostatni etap modernizacji. Drogi robimy na końcu, po ciężkich pracach budowlanych, by wytrzymały kolejne dekady. Do końca przyszłego roku zakończymy wszystkie prace, a w pierwszym kwartale 2027 roku zamkniemy projekt formalnie - poinformował prezes Parku Śląskiego.

W ramach inwestycji odtworzone zostaną także tzw. zielone wyspy kanału regatowego, zlikwidowane w poprzednich dekadach, a trzecia linia kolejki linowej Elka czeka na pozwolenie na budowę. W jej otoczeniu powstać ma również zielony labirynt i nowe nasadzenia drzew w ramach rekompensaty środowiskowej.