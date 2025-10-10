Darmowe dla wicepremierów i ministrów mieszkania służbowe przewiduje nowelizacja rozporządzenia autorstwa Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Jak dowiedział się reporter RMF FM, nowe przepisy, które zrównują prawa tych urzędników do lokali służbowych z prezydentem, marszałkami Sejmu i Senatu oraz premierem, mają zostać przyjęte w błyskawicznym trybie.

Nowe przepisy w praktyce sprawią, że wicepremierzy oraz szefowie resortów nie będą musieli sami płacić za mieszkanie służbowe. Aktualnie, jeśli nie mają mieszkania w Warszawie, przysługuje im lokal, który otrzymują na zasadzie najmu.

Obecnie miesięczna stawka czynszu jest ustalona na poziomie 50 zł i 55 gr za metr kwadratowy. W zasobie są mieszkania o powierzchni od 26 do 75 metrów kwadratowych. Przykładowo, najem 60-metrowego mieszkania kosztuje miesięcznie 3 tys. złotych.

W myśl nowych przepisów teraz te koszty ponosić będą podatnicy, a konkretnie kancelaria premiera i ministerstwa.

W uzasadnieniu podano, że podobne uprawnienia mają inni wysocy urzędnicy państwowi. Dodatkowo ma to być uzasadnione rolą, jaką pełnią wicepremierzy i ministrowie oraz "charakterem wykonywanych przez nich zadań związanych z zapewnieniem poprawności i sprawności działania struktur państwa".