Adrian Zandberg komentował w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 brak porozumienia między rządem a prezydentem przed wizytą w Stanach Zjednoczonych. "To nie wzmacnia Polski. Te przepychanki, które się świetnie sprzedają na wewnętrznym rynku, szkodzą w świecie zewnętrznym. To, że rząd i prezydent nie potrafią się przed nimi powstrzymać, wydaje się bardzo niemądre" - mówił Zandberg. Czy jego zdaniem prezydent powinien zaprosić szefa MSZ na pokład samolotu lecącego do Stanów? "Oni nie reprezentują w świecie zewnętrznym PiS-u i Platformy, tylko Rzeczpospolitą" - dodał.

